صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

بتاريخ 11-9-2025، وبناءً على إشارة القضاء المختص، قام مكتب مكافحة المخدِّرات المركزي ومكتب مكافحة المخدِّرات الإقليمي – زحلة في وحدة الشّرطة القضائية، بتلف كميّة من المواد المخدّرة المضبوطة، وذلك في مكبّ ضهر البيدر المستحدث، بحضور النّائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، ورئيس قسم المباحث الجنائيّة العامّة العميد جيرار نصر، ورئيس مكتب مكافحة المخدّرات المركزي العقيد أيمن مشموشي، ورئيس مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في زحلة الرائد طوني القديس، ورئيس فرع الشكاوى والإرشاد والتّوجيه والمراسم في شعبة العلاقات العامّة النّقيب محمد الحاج، والكاتب وليد عويدات من قلم النّيابة العامّة التمييزيّة، وبمؤازرة قوّة من المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائيّة وقوّة من شعبة المعلومات.

أمّا المواد المضبوطة التي تمّ تلفها فهي على الشّكل التّالي:

/2,257.5/ كلغ من مادة “حشيشة الكيف” /6.3/ كلغ من مادة “الماريجوانا”

/6,164,419/ حبّة “كبتاغون”

/26.15/ كلغ من مادّة الـ “كوكايين”

/1,112/ ليتر من مواد أولية سائلة

/1,179/كلغ من مواد أولية صلبة.