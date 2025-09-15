نفذت وزارة الداخلية السورية بالتعاون مع وزارة الدفاع، عملية أمنية بريف دمشق الغربي، وذلك في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى مكافحة تهريب السلاح وحصره بيد الدولة.

العملية الأمنية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة، الثقيلة والخفيفة، إلى جانب ذخائر مختلفة الأنواع، كانت معدّة للتهريب خارج البلاد، ما يشكّل تهديداً للأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار التنسيق مع وزارة الدفاع لتعزيز الأمن والاستقرار في جميع المناطق ومنع أي محاولات لتهريب أو تداول الأسلحة خارج إطار الدولة.

