ألقت مسيرة إسرائيلية 4 قنابل مضيئة على سهل مرجعيون، بعد الظهر مما تسبب باندلاع حريق في المكان.

وألقت مسيّرة مادة حارقة في خراج بلدة دير ميماس والدفاع المدني يخمد حريقاً سببته المسيّرة.

كما وقد ألقت مسيّرة إسرائيلية صباحًا، قنبلة صوتية بالقرب من أحد صيادي الأسماك قرب شاطئ الناقورة.

هذا وسجل تحليق مسيّر في أجواء الضاحية.

وألقت طائرة درون إسرائيلية قنبلة صوتية استهدفت احدى الحفارات التي تعمل في ازالة الركام لصالح مجلس الجنوب في حي الجديدة قرب مستشفى ميس الجبل الحكومي، من دون وقوع اصابات.

ويحلق الطيران المسير بشكل مكثف، في أجواء قرى العباسية وطيردبا، وصولا إلى أجواء صور والبرج الشمالي وطورا.

كما حلقت الطائرات المسيّرة الإسرائيلية على علو منخفض جدا صباح اليوم، فوق النبطية وضواحيها.

هذا، وقامت القوات الإسرائيلية بعمليات تمشيط بالرشاشات من مركز رويسات العلم باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا.

فيما سجل تحليق للطيران الاسرائيلي المسير على مستوى منخفض في أجواء صيدا وشرقها.

الى ذلك، ألقت محلقة اسرائيلية قنبلة صوتية بالقرب من احد صيادي الأسماك قرب شاطئ الناقورة.

من جهة أخرى، نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة الخامسة وعشرة دقائق فجرا، سلسلة غارات عنيفة، أشبه بزنار ناري مستهدفة احراج علي الطاهر عند الأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقا.

وألقت الطائرات المغيرة عددا من الصواريخ الارتجاجية التي احدث انفجارها دويا هائلا ، تردد صداه في مختلف المناطق الجنوبية ، وتسبب باحداث حرائق كبيرة في الاحراج ، تعمل فرق الدفاع المدني اللبناني وكشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية على اخماده.

كما تسببت الغارات بأضرار وتصدعات في عشرات المنازل في الاحياء القريبة من الاماكن المستهدفة ، فضلا عن تحطم زجاج عدد كبير من المنازل والمحال التجارية ايضا.

وتتعرض احراج علي الطاهر للمرة الرابعة لهذه الموجة العنيفة من الغارات بعد توقف حرب الـ 66 يوما.

في المقابل، كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس": "أغار جيش الدفاع على موقع كان يستخدم لادارة النيران والدفاع في حزب الله الإرهابي في منطقة جبل شقيف في جنوب لبنان حيث تم رصد داخل الموقع على أنشطة إرهابية. لقد استهدفت الغارات وسائل قتالية ومباني عسكرية وبنى تحتية تحت الأرض".

وأضاف: "وجود الموقع في المنطقة والأنشطة الارهابية التي تنفذ داخله يشكلان انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل."