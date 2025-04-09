وقّع رئيس "مؤسسة طلال المقدسي الانمائية والاجتماعية" الدكتور طلال المقدسي ورئيس الاتحاد اللبناني للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة اتفاقية رعاية المؤسسة للبطلة ليتيسيا عون.وجاءت عملية التوقيع في مكتب مقدسي الكائن في سن الفيل.

في البداية، أعرب ظريفة عن شكره وتقديره لخطوة المقدسي رعاية البطلة عون في مسيرتها ومشاركاتها في البطولات العالمية والقارية ومنها "دورة أستونيا المفتوحة" الدولية التي ستقام الأسبوع المقبل مع أمله ان تحقق عون نتيجة جيدة في هذا الاستحقاق الدولي الكبير في وزن ال57 كلغ الى جانب مشاركتها في الأولمبياد الجامعي(يونيفرسياد) قريباً .وتفاءل ظريفة بدعم رسمي للرياضة اللبنانية في عهد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ومعتبراً ان كلفة التحضيرات للحصول على ميدالية أولمبية تناهز المائتي الف دولار.وتحدث ظريفه عن بدء عون تحضيراتها المكثفة للاستحقاقات المقبلة.

بدوره، تحدث المقدسي فقال أنه واكب مشاركة البطلة عون في أولمبياد باريس الصيف الفائت كسائر الشعب اللبناني وكانت قاب قوسين أو أدنى من احراز ميدالية طال انتظارها للبنان منذ 44 سنة.واضاف المقدسي انه قرّر توفير الدعم لعون ايماناً منه بدعم ابطال وبطلات الرياضات الفردية في ظل غياب الدعم الرسمي .وذكر المقدسي انه بعيد كل البعد عن السياسة والطائفية والأحزاب وحضّ الشباب اللبناني على ممارسة الرياضة لأنها تبعدهم عن آفات المجتمع وأمل ان تحرز عون ميدالية في استونيا الاسبوع المقبل .

الكلمة الثالثة للبطلة عون التي وجّهت الشكر الى الدكتور المقدسي على توفير الدعم والرعاية لها الى جانب الدعم الذي يوفّره لها الاتحاد برئاسة الدكتور ظريفة.كما شكرت المقدسي على وضع ثقته بها لاحراز الميداليات في المستقبل وتحدثت عن برنامج تحضيراتها .

وفي الختام وقّع المقدسي وظريفة وعون على اتفاقية الرعاية.