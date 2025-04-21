شيّعت قيادة الجيش وأهالي بلدة حزرتا – زحلة المعاون الأول الشهيد علي أحمد الذي استشهد بتاريخ 20 /4 /2025.

استُهلّ التشييع من أمام المستشفى العسكري المركزي، حيث أدّت ثلّة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش التحية والتشريفات اللازمة، وجرى تقليد الشهيد أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري ووسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة البرونزية.

بعدها نُقِل الجثمان إلى بلدته حزرتا، حيث أقيم التأبين في جبانة البلدة بحضور ممثل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، وألقى كلمة جاء فيها: "لقد اختار علي طريق الشرف والتضحية والوفاء عن رغبة واقتناع، متطلّعًا إلى خدمة بلده وصون كرامته وسلمه الأهلي. ومن المؤكّد أنَّ مفهوم الاستشهاد في سبيل الوطن ظلَّ حاضرًا في وجدانه منذ انخراطه في صفوف المؤسّسة العسكريّة، تمامًا كما هو حاضر في وجدان رفاقه ممّن سلكوا درب الأبطال دفاعًا عن لبنان في وجه الأعداء، ولا سيّما العدو الإسرائيلي".