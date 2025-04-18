أعلن الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، عن ضبط كمية من الصواريخ والأسلحة في خراج بلدة عيحا مرج التوت- راشيا شرقي البلاد.

وقالت قيادة الجيش- مديرية التوجيه في بيان: "بعد عمليات الرصد والمتابعة الأمنية، ضبطت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في خراج بلدة عيحا مرج التوت- راشيا كمية من الصواريخ والأسلحة والذخائر الحربية وأجهزة التفجير".

وتابعت في البيان: "كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة كفرزبد- البقاع 8 مواطنين لتأليفهم عصابة لتهريب وبيع الأسلحة والذخائر الحربية من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى عدد من السيارات التي يستخدمونها لتنفيذ عملياتهم. سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".