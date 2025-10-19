Image
بالصور: إصابة طائرة تقلّ وزير الحرب الأميركي.. والسبب نيزك!

أفادت وسائل إعلام أميركية إن حطاماً فضائياً أو نيزكاً صغيراً أصاب طائرة تقل وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، أثناء رحلة من دنفر إلى لوس أنجلوس.

وتصدع الزجاج الأمامي لطائرة بوينغ 737 ماكس على ارتفاع 11000 متر.

ونشرت وسائل إعلام أميركية صوراً وثقت إصابة الطيار بجروح بالإضافة إلى تضرر أجهزة التحكم في الطائرة.

ويوم الأربعاء، أرسلت طائرة بوينغ تقل وزير الحرب الأمريكي إشارة استغاثة فوق المحيط الأطلسي بسبب تصدع في الزجاج الأمامي. 

وكان هيغسيث في طريقه من بروكسل إلى الولايات المتحدة، لكنه اضطر إلى الهبوط اضطراريا في المملكة المتحدة.

