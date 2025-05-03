أثارت صورة نشرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصة "إنستغرام"، تفاعلًا كبيرًا بين النشطاء، حيث ظهر فيها مرتديًا ملابس البابا.

وظهر ترامب في الصورة المنشأة بالذكاء الاصطناعي، مرتديًا ملابس البابا، بعد أيّام من تصريحاته المثيرة للجدل حول رغبته في تولي منصب البابوية.

وتباينت ردود الأفعال على صورة الرئيس الأميركي، بين من وصفها بـ"السخرية البريئة"، ومن اعتبرها "استخفافًا بالمؤسسة الدينية"، في حين رأى آخرون أنها مجرد دعابة.

ويأتي هذا في أعقاب وفاة البابا فرنسيس في 21 نيسان الماضي عن عمر يناهز 89 عامًا إثر سكتة دماغية. وشيعت جنازته في 26 نيسان بساحة القديس بطرس، بينما دفن في كنيسة "سانتا ماريا ماجيوري" وفقًا لرغبته.