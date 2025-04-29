Image
Apr 29, 2025 7:16 PMClock
عدل وأمن
  • Plus
  • Minus

بالصورة - أمن الدولة يوقف متهماً في عكار بحوزته 340 غالون بنزين معدّة للتهريب

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في بيان، أنّه "‏‎متابعةً للجهود الاستعلامية التي تبذلها قطعات المديرية العامة لأمن الدولة  لمكافحة التهريب، أوقفت مديرية عكار الإقليمية  -مكتب حلبا وبناءً لإشارة القضاء المختص، المدعو (م.ح.)، وضبط بحوزته 340 غالونًا من مادة البنزين".
‏‎ولفت البيان إلى أنّه "قد أُجري المقتضى القانوني بحقه".

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o