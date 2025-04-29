أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في بيان، أنّه "متابعةً للجهود الاستعلامية التي تبذلها قطعات المديرية العامة لأمن الدولة لمكافحة التهريب، أوقفت مديرية عكار الإقليمية -مكتب حلبا وبناءً لإشارة القضاء المختص، المدعو (م.ح.)، وضبط بحوزته 340 غالونًا من مادة البنزين".
ولفت البيان إلى أنّه "قد أُجري المقتضى القانوني بحقه".
Apr 29, 2025 7:16 PM
عدل وأمن
بالصورة - أمن الدولة يوقف متهماً في عكار بحوزته 340 غالون بنزين معدّة للتهريب
أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في بيان، أنّه "متابعةً للجهود الاستعلامية التي تبذلها قطعات المديرية العامة لأمن الدولة لمكافحة التهريب، أوقفت مديرية عكار الإقليمية -مكتب حلبا وبناءً لإشارة القضاء المختص، المدعو (م.ح.)، وضبط بحوزته 340 غالونًا من مادة البنزين".