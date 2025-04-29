أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في بيان، أنّه "‏‎متابعةً للجهود الاستعلامية التي تبذلها قطعات المديرية العامة لأمن الدولة لمكافحة التهريب، أوقفت مديرية عكار الإقليمية -مكتب حلبا وبناءً لإشارة القضاء المختص، المدعو (م.ح.)، وضبط بحوزته 340 غالونًا من مادة البنزين".

‏‎ولفت البيان إلى أنّه "قد أُجري المقتضى القانوني بحقه".