المركزية - أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، أن "متابعةً لجهودها في مكافحة التعديات على الموارد المائية، وبتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٣، قامت مديرية عكار الإقليمية في أمن الدولة – قسم الإستعلام والتحقيق، بضبط وختم بالشمع الأحمر حفّارة آبار ارتوازية في محلة البحصة – عكار، تعود للبناني (م.ن.)، لقيامه بحفر الآبار الإرتوازية في محافظة عكار بطريقة غير قانونية ودون ترخيص".

وقد تبيّن من خلال الإستقصاءات والتحريات أنّ صاحب الحفّارة كان قد نقلها من منطقة فنيدق – جرد القيطع إلى منطقة البحصة بغية تخبئتها.

أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً لإشارة القضاء المختص.