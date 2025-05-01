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May 1, 2025 1:44 PM
عدل وأمن
بالصور.. قراران من وزير الداخلية بمنع سير الدراجات النارية والمواكب السيارة خلال الاعمال الانتخابية
أصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قرارين بوقف سير الدراجات النارية في كافة المناطق اللبنانية
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