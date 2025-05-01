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May 1, 2025 1:44 PMClock
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بالصور.. قراران من وزير الداخلية بمنع سير الدراجات النارية والمواكب السيارة خلال الاعمال الانتخابية

أصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قرارين بوقف سير الدراجات النارية في كافة المناطق اللبنانية

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