شن الطيران الاسرائيلي المسيَر بعد ظهر اليوم غارتين على بلدة كفرا في قضاء بنت جبيل مستهدفًا سيارة رباعية الدفع من نوع "رانج روفر".

واعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة كفرا أدت إلى سقوط شهيد وإصابة 5 أشخاص بجروح".

فيما اعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش اغتال عنصراً من حزب الله في غارة على بلدة كفرا جنوبي لبنان.

والى ذلك، القت مسيرة معادية مساء اليوم، قنبلة حارقة على منطقة البريج في جباع في منطقة اقليم التفاح، ما ادى الى اشتعال حريق في المنطقة.

كما سجل تحليق لعدد من المـسيرات من دون صوت، فوق منطقة الزهراني ومدينة صيدا وخط الساحل.