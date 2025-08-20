شنّت طائرات مسيّرة إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، أبرزها غارة استهدفت منطقة تقع بين قريتي البازورية وعين بعال، حيث إستهدفت مسيرة معادية أهدافا بالقرب من المنازل في محلة الحوش، شرق مدينة صور، ما أدى إلى سقوط جرحى نقلوا بواسطة "جمعية الرسالة للاسعاف الصحي" الى مستشفيات المنطقة.

وما زالت المسيرات المعادية في سماء منطقة صور، وعُلم أن الغارة على منطقة الحوش، استهدفت سيارة ما ادى الى تضرر منزل مقابل لموقع الاستهداف. بينما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الحوش قضاء صور، أدت في حصيلة أولية إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح.

والى ذلك، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات استهدفت بلدات الزرارية، أنصار، وعين بعال، حيث أُفيد عن غارة ثانية استهدفت بلدة أنصار دون تفاصيل إضافية حول الإصابات أو الأضرار.

وقرابة العاشرة الا ربعا هذا المساء، شن الطيران الحربي الاسرائيلي، غارة جوية استهدفت محيط قلعة ميس لجهة بلدة انصار، ملقيا عددا من الصواريخ جو - ارض.

وتزامن ذلك مع تحليق الطيران الحربي الإسرائيلي، في أجواء الجنوب، وعلى علو منخفض جداً.

كما القى الجيش الاسرائيلي عدداً من القنابل المضيئة في اجواء الناقورة..

وحلقت مسيرات فوق الخرايب النميرية - السكنونية - البيسارية - تفاحتا والصرفند.

وفي قضاء صور، حلقت مسيّرات معادبة على علو مخفوض في اجواء دير قانون النهر، والبرج الشمالي وعين بعال.

وفي وقت سابق من اليوم الاربعاء، القت مسيرة اسرائيلية قنبلة صوتية في اتجاه إحدى الحفارات، في بلدة ميس الجبل.

وافيد لاحقا عن سقوط طائرة صغيرة مسيّرة عن بُعد إثر استهدافها موقعًا في بلدة ميس الجبل.

والى ذلك، سجل عصر اليوم تحليق مسيرة معادية فوق قرى الزهراني على علو منخفض ومن دون صوت.

كما حلقت مسيرة ، على علو منخفض فوق أجواء كفررمان، الميذنة، الدبشة، الجرمق، والمحمودية.

ولاحقًا، أعلن الجيش الإسرائيليّ في بيان، استهداف ما زعم أنه "بنى تحتية تابعة لحزب الله ومستودعات أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ في جنوب لبنان".

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنَّ "وجود مستودعات الأسلحة، والبنية التحتية، ومنصات الإطلاق التي تعرضت للهجوم يُشكل انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.

وختم: "سيواصل الجيش العمل على إزالة أي تهديد لإسرائيل".