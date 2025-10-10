صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات النصب والاحتيال في مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورّطين بها وتوقيفهم، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولَين بترويج عملة مزيّفة في مختلف مناطق جبل لبنان عامة والمتن خاصة.

على أثر ذلك باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المذكورَين وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت إلى تحديد هويتَيهما وهما:

-ع. ر. ج. (مواليد عام 2001، سوري)

-ح. خ. (مواليد عم 1999، سوري)

بتاريخ 30- 09- 2025 وبعد عملية رصد دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بالجرم المشهود في محلة النبعة أثناء قيامهما بترويج العملة المزيّفة في المحلة. وبتفتيشهما، تم ضبط مبلغ /900/ دولار أميركي مزيّف، وهاتفَين خلويَّين.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء".