Apr 15, 2025 4:00 PMClock
عدل وأمن
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بالأسماء- تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي

 

 

أصدر مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، برقية ألغى بموجبها فصل بعض الضباط من مراكزهم السابقة وفصلهم الى مراكز جديدة :

 

العقيد عبدالله الحمصي - رئيس شعبة الخدمة والعمليات

 

العميد مارون خوند - رئيس شعبة التخطيط والتنظيم

 

العميد روبير رحال - رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية

 

العميد عبدو خليل - رئيس مصلحة الاسلحة والذخائر

 

العميد نقولا سعد - ديوان بتصرف وزير الداخلية والبلديات

 

العميد مالك روحانا - قسم التفتيش في المفتشية العامة لقوى الامن الداخلي

 

العميد معروف حرب - مساعد اول لقائد منطقة البقاع الاقليمية 

 

العميد ايلي الشامي - قسم الشكاوى والتحقيقات في المفتشية العامة لقوى الامن الداخلي

 

العميد بشار الخطيب - قسم الشكاوى والتحقيقات في المفتشية العامة لقوى الامن الداخلي

 

العميد سهيل ابو ضاهر - مساعد ثاني لرئيس ادارة الخدمات الاجتماعية

 

العميد حكمت الريس - الديوان بتصرف اللواء المدير العام 

 

العقيد ميشال عوض - الديوان بتصرف اللواء المدير العام 

 

العقيد المعلوماتي البير الخوري - شعبة التحقيق والتفتيش 

 

المقدم هادي شامي - الديوان بتصرف اللواء المدير العام 

 

المقدم فارس ابو عسلي - الديوان بتصرف اللواء المدير العام

 

المقدم زياد كامل - شعبة التحقيق والتفتيش

 

المقدم وليد المصري - قسم التفتيش في المفتشية العامة لقوى الامن الداخلي 

 

المقدم حسين سلامة - آمر الفصيلة الثانية - السرية الخامسة في فوج الادارات العامة

 

الرائد فارس احمد - رئيس فرع الادارة في قيادة الشرطة القضائية

 

الرائد كريم مراد - قسم المباحث الجنائية العامة 

 

النقيب ريهام ابو علي - مساعد رئيس فرع العديد في قيادة وحدة الدرك الاقليمي

 

النقيب المهندس بيار عطالله - رئيس شعبة اليريد والمحفوظات

 

النقيب يوسف شحود - الديوان بتصرف اللواء المدير العام

 

النقيب انطونيو ساسين - غرفة عملية قيادة الدرك الاقليمي

 

النقيب بيار الحاج - فرع الخدمة والعمليات في قيادة وحدة الدرك الاقليمي

 

النقيب محمد عون - مفرزة للاستقصاء المركزية

 

النقيب الياس فرحة - الديوان بتصرف وزارة الداخلية والبلديات - هيئة ادارة السير والاليات والمركبات

 

النقيب نيكولا خيرالله - فرع السجون في قيادة وحدة الدرك الاقليمي

 

الملازم اول محمد صفي الدين - فصيلة الضباط الادارية والعدلية في سرية مطار رفيق الحريري الدولي بيروت

 

الملازم اول سيرجيو كشيشيان - سرية وزارة الداخلية والبلديات 

 

الملازم اول - جاد نصر - سرية المواكبة في فوج امن السفارات

 

الملازم اول - عماد جابر - رئيس مكتب المشاغل المركزية في مصلحة الاتصالات / يكلف بتولي رئاسة المكتي الاداري في مصلحة الاتصالات بالاضافة الى وظيفته الاساسية

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