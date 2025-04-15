أصدر مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، برقية ألغى بموجبها فصل بعض الضباط من مراكزهم السابقة وفصلهم الى مراكز جديدة :

العقيد عبدالله الحمصي - رئيس شعبة الخدمة والعمليات

العميد مارون خوند - رئيس شعبة التخطيط والتنظيم

العميد روبير رحال - رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية

العميد عبدو خليل - رئيس مصلحة الاسلحة والذخائر

العميد نقولا سعد - ديوان بتصرف وزير الداخلية والبلديات

العميد مالك روحانا - قسم التفتيش في المفتشية العامة لقوى الامن الداخلي

العميد معروف حرب - مساعد اول لقائد منطقة البقاع الاقليمية

العميد ايلي الشامي - قسم الشكاوى والتحقيقات في المفتشية العامة لقوى الامن الداخلي

العميد بشار الخطيب - قسم الشكاوى والتحقيقات في المفتشية العامة لقوى الامن الداخلي

العميد سهيل ابو ضاهر - مساعد ثاني لرئيس ادارة الخدمات الاجتماعية

العميد حكمت الريس - الديوان بتصرف اللواء المدير العام

العقيد ميشال عوض - الديوان بتصرف اللواء المدير العام

العقيد المعلوماتي البير الخوري - شعبة التحقيق والتفتيش

المقدم هادي شامي - الديوان بتصرف اللواء المدير العام

المقدم فارس ابو عسلي - الديوان بتصرف اللواء المدير العام

المقدم زياد كامل - شعبة التحقيق والتفتيش

المقدم وليد المصري - قسم التفتيش في المفتشية العامة لقوى الامن الداخلي

المقدم حسين سلامة - آمر الفصيلة الثانية - السرية الخامسة في فوج الادارات العامة

الرائد فارس احمد - رئيس فرع الادارة في قيادة الشرطة القضائية

الرائد كريم مراد - قسم المباحث الجنائية العامة

النقيب ريهام ابو علي - مساعد رئيس فرع العديد في قيادة وحدة الدرك الاقليمي

النقيب المهندس بيار عطالله - رئيس شعبة اليريد والمحفوظات

النقيب يوسف شحود - الديوان بتصرف اللواء المدير العام

النقيب انطونيو ساسين - غرفة عملية قيادة الدرك الاقليمي

النقيب بيار الحاج - فرع الخدمة والعمليات في قيادة وحدة الدرك الاقليمي

النقيب محمد عون - مفرزة للاستقصاء المركزية

النقيب الياس فرحة - الديوان بتصرف وزارة الداخلية والبلديات - هيئة ادارة السير والاليات والمركبات

النقيب نيكولا خيرالله - فرع السجون في قيادة وحدة الدرك الاقليمي

الملازم اول محمد صفي الدين - فصيلة الضباط الادارية والعدلية في سرية مطار رفيق الحريري الدولي بيروت

الملازم اول سيرجيو كشيشيان - سرية وزارة الداخلية والبلديات

الملازم اول - جاد نصر - سرية المواكبة في فوج امن السفارات

الملازم اول - عماد جابر - رئيس مكتب المشاغل المركزية في مصلحة الاتصالات / يكلف بتولي رئاسة المكتي الاداري في مصلحة الاتصالات بالاضافة الى وظيفته الاساسية