أصدر مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، برقية ألغى بموجبها فصل بعض الضباط من مراكزهم السابقة وفصلهم الى مراكز جديدة :
العقيد عبدالله الحمصي - رئيس شعبة الخدمة والعمليات
العميد مارون خوند - رئيس شعبة التخطيط والتنظيم
العميد روبير رحال - رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية
العميد عبدو خليل - رئيس مصلحة الاسلحة والذخائر
العميد نقولا سعد - ديوان بتصرف وزير الداخلية والبلديات
العميد مالك روحانا - قسم التفتيش في المفتشية العامة لقوى الامن الداخلي
العميد معروف حرب - مساعد اول لقائد منطقة البقاع الاقليمية
العميد ايلي الشامي - قسم الشكاوى والتحقيقات في المفتشية العامة لقوى الامن الداخلي
العميد بشار الخطيب - قسم الشكاوى والتحقيقات في المفتشية العامة لقوى الامن الداخلي
العميد سهيل ابو ضاهر - مساعد ثاني لرئيس ادارة الخدمات الاجتماعية
العميد حكمت الريس - الديوان بتصرف اللواء المدير العام
العقيد ميشال عوض - الديوان بتصرف اللواء المدير العام
العقيد المعلوماتي البير الخوري - شعبة التحقيق والتفتيش
المقدم هادي شامي - الديوان بتصرف اللواء المدير العام
المقدم فارس ابو عسلي - الديوان بتصرف اللواء المدير العام
المقدم زياد كامل - شعبة التحقيق والتفتيش
المقدم وليد المصري - قسم التفتيش في المفتشية العامة لقوى الامن الداخلي
المقدم حسين سلامة - آمر الفصيلة الثانية - السرية الخامسة في فوج الادارات العامة
الرائد فارس احمد - رئيس فرع الادارة في قيادة الشرطة القضائية
الرائد كريم مراد - قسم المباحث الجنائية العامة
النقيب ريهام ابو علي - مساعد رئيس فرع العديد في قيادة وحدة الدرك الاقليمي
النقيب المهندس بيار عطالله - رئيس شعبة اليريد والمحفوظات
النقيب يوسف شحود - الديوان بتصرف اللواء المدير العام
النقيب انطونيو ساسين - غرفة عملية قيادة الدرك الاقليمي
النقيب بيار الحاج - فرع الخدمة والعمليات في قيادة وحدة الدرك الاقليمي
النقيب محمد عون - مفرزة للاستقصاء المركزية
النقيب الياس فرحة - الديوان بتصرف وزارة الداخلية والبلديات - هيئة ادارة السير والاليات والمركبات
النقيب نيكولا خيرالله - فرع السجون في قيادة وحدة الدرك الاقليمي
الملازم اول محمد صفي الدين - فصيلة الضباط الادارية والعدلية في سرية مطار رفيق الحريري الدولي بيروت
الملازم اول سيرجيو كشيشيان - سرية وزارة الداخلية والبلديات
الملازم اول - جاد نصر - سرية المواكبة في فوج امن السفارات
الملازم اول - عماد جابر - رئيس مكتب المشاغل المركزية في مصلحة الاتصالات / يكلف بتولي رئاسة المكتي الاداري في مصلحة الاتصالات بالاضافة الى وظيفته الاساسية