أكد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في عشاء هيئة عكار في التيار ان “التطرف ليس حكرًا على طائفة في لبنان وعكار هي بيئة للتنوع والتعدد كما هو التيار الوطني الحر حزب للتنوع والتعدد”.

وأضاف: نحن مع لبنان الكبير ومن يريد أن يستغني عن عكار وطرابلس نقول لهم ليس هناك لبنان من دون الشمال وعكار.

وتابع: يبشّرنا البعض باسرائيل الكبرى ويذكرنا البعض بسوريا الكبرى لهؤلاء نقول ان لبنان سيبقى لبنان ولن تستطيعوا أن تأخذوا منه أي قطعة.

وقال: اذا كان هناك من يحق له أن يتكلم عن وحدة السلاح فهو التيار الوطني الحر ونحن مع احتكار السلاح بيد الجيش ولكن اذا تم حلّ ملف السلاح فهل تعود الكهرباء والمياه وهل تعود أموال المودعين؟

وتابع باسيل: راقبوا فواتير الكهرباء كيف تضاعفت أربع مرّات عن الفترة التي استلمنا فيها وزارة الطاقة واللبنانيون يدفعون في الفترة الأخيرة مليار دولار اضافية لمولّدات الكهرباء.