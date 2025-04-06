كشف مسؤول إيراني لرويترز أن إيران أرسلت تحذيرات للعراق والكويت والإمارات وقطر وتركيا والبحرين حول دعم أي هجوم أميركي عليها.

وحذرت إيران الدول الست من أن أي دعم بما في ذلك استخدام الجيش الأميركي مجالها الجوي أو أراضيها أثناء الهجوم سيعدّ عملاً عدائياً.

وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز:" أي دعم من هذه الدول لهجوم أميركي على إيران سيكون له عواقب وخيمة عليهم."

وأعلن ان الامام علي خامنئي وضع القوات المسلحة في حالة تأهب قصوى.

ولفت المسؤول الإيراني الى ان المحادثات غير المباشرة توفر فرصة لتقييم مدى جدية واشنطن بشأن الحل السياسي مع إيران مشيرا الى ان هذه المحادثات قد تبدأ قريباً إذا دعمت الرسائل الأميركية هذا المسار الذي قد يكون صعباً.

وأكد ان الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة يمكن أن تستعين بوسطاء من سلطنة عمان يتنقلون بين وفدي أميركا وإيران.

في المقابل، كشف موقع تايمز أوف إسرائيل ان الولايات المتحدة نقلت إلى إسرائيل بطارية ثانية من نظام ثاد للدفاع الصاروخي.

ولفت الى ان تعزيز أميركا أنظمة الدفاع الصاروخي في إسرائيل يأتي مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.