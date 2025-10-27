المركزية- مع وصول المبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس الى لبنان آتيةً من اسرائيل حيث كانت في الساعات الماضية وجالت على الحدود مع لبنان، على ان تشارك في اجتماع لجنة الميكانيزم هذا الاسبوع، تنتقل وجهة الرصد السياسي والامني الى ما قد تحمل في جعبتها من نصائح، والارجح تحذيرات للمسؤولين اللبنانيين حينما تلتقيهم، في ظل تصعيد اسرائيلي ترتفع حظوظه بشكل مضطرد مع كل يوم يمر.

بيد ان الوضع الامني لا يحجب الاهتمام بملفات السياسة وتعقيداتها وفي مقدمها الانتخابات التي تبدو ستطيح بالجلسة التشريعية غدا في ظل مقاطعة واسعة لها بسبب الخلاف حول تصويت الاغتراب، وقد دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع جميع النواب من مختلف الانتماءات السياسية الى عدم حضور الجلسة تعبيرا عن الاستياء العام من طريقة ادارة الرئيس نبيه بري شؤون المجلس.

تحرّك الاصدقاء: في السياق، وعشية زيارة يقوم بها رئيس الاستخبارات المصرية اللواء حسن رشاد الى بيروت، اكد السفير المصري علاء موسى ان ما أخذه شكل الخروقات الاسرائيلية ضد لبنان والمدى الذي وصلت اليه، يستدعي ان يكون هناك تحرك من اصدقاء لبنان ومن لهم علاقات مع مختلف الاطراف لوقف هذا الامر، والتوصل لحل جذور المشكلة من اساسها. واكد من بعبدا ان كل المؤشرات التي تأتي من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون "تشير الى انه يسعى الى تحقيق مصلحة لبنان ولديه مقاربة موضوعية ونحن ندعمها بالكامل"، مشددا على وقوف مصر الى جانب لبنان.

أشياء أسوأ: ايضا، زار موسى السراي، وقال بعد لقائه رئيس الحكومة نواف سلام الذي يزور مصر قريبا: تناولنا عددا من القضايا ومنها الأوضاع في الإقليم وفي لبنان، وتحدثت مع دولته عن تقييمنا لتطورات التصعيد والاعتداء الإسرائيلي المتواصل على لبنان، والذي اتخذ أشكالا جديدة، سواء من حيث الرقعة الجغرافية أو وتيرة الاعتداءات ونوعيتها، وهذا الأمر يتطلب التوقف كثيرا أمامه لتحليله وتقدير ما ينبغي إتخاذه من خطوات في المستقبل. وكل الأمور تتم بالتنسيق الكامل على المسارين السياسي والأمني مع لبنان والمسؤولين فيه على أعلى المستويات." سئل هل من مبادرة مصرية لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان؟ أجاب: لدينا تنسيق وتواصل مستمر مع الدولة اللبنانية على مختلف المستويات، ولقد بدأنا هذا الأمر منذ فترة عندما بدأت جبهة الإسناد لغزة،وتحدثنا وقتها عن ضرورة إيقاف هذا الأمر وعدم السماح لتطوره الى الأبعد، وللأسف حدثت أشياء كثيرة في الفترة الماضية، والأن نحن نواصل هذا الأمر ، ونقول دعونا نستغل حالة الزخم المصاحب لإتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ونتائج اتفاق شرم الشيخ والالتزام الدولي لإنهاء كافة الصراعات والنزاعات في المنطقة والعالم، ولنبن على هذا الزخم من أجل أيضا إنهاء النزاع في لبنان، وهذا مدخلنا ونستخدم فيه قدراتنا وتواصلنا مع مختلف الأطراف. وأتصور أن ما حدث من نجاحات مصرية في ما يخص الوصول الى إتفاق وقف إطلاق النار في غزة طبعا بالاشتراك مع شركائنا في الإقليم وفي العالم سنستغله أيضا في محاولة حلحلة الملف اللبناني، لأن ما يجب التأكيد عليه أن ما يتعرض له لبنان من اعتداء، لا جب ان يستمر، لأنه يمكن أن يؤدي الى اشياء أسوأ، وبالتالي ما نحمله من رسائل الى لبنان هو ضرورة التحوط مما يحدث. نحن لا نحمل لا رسائل تهديد ولا تحذير، انما رسالة تحوط مما يمكن ان يحدث في المستقبل. نحن ننسق مع الدولة اللبنانية بكامل أركانها من أجل محاولة الوصول الى حل بجنبنا المزيد من التصعيد".

الحل بالحوار: وفي وقت توجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى بيروت اليوم في زيارة تستغرق يومين لحضور "ملتقى الإعلام العربي" و"مؤتمر التعاون القضائي"، شدد الرئيس عون خلال استقباله وفد المجمّع الثقافي الجعفري لحوار الاديان، على اهمية لغة الحوار في الحفاظ على الوطن، لافتاً الى ان لا وجود لاي انقسام بين اللبنانيين الا على مستوى الطبقة السياسية. وقال " اننا لا نرى وجودا لهذا الانقسام الحاد على المستوى الشعبي بل على العكس، وخير دليل على ذلك الاتصالات التي وردتنا من مختلف الاطراف التي ترغب بالمساعدة في التحضير لزيارة البابا الذي سيزور لبنان اواخر الشهر المقبل. ولهذا الامر ابعاد على مستوى التكاتف الوطني. وهذا لا يعني اننا لسنا في حاجة الى حوار، فهو اساسي لازالة رواسب الحرب الطائفية والمذهبية التي دمرت لبنان، ونعوّل في ذلك على دور وسائل الاعلام كما على دوركم ونشد على ايديكم لتواصلوا هذه الرسالة".

بلاسخارت: في غضون ذلك، بدأت المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، زيارة إلى إسرائيل في إطار مشاوراتها الدورية مع الجهات المعنية بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (2006) ومن المقرر أن تلتقي هينيس-بلاسخارت بكبار المسؤولين الإسرائيليين لمناقشة آخر التطورات، ولا سيما تلك المتعلقة بتنفيذ القرار 1701 وتفاهم وقف الأعمال العدائية الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وذلك بهدف تعزيز الأمن والاستقرار على جانبي الخط الأزرق.

استهداف اليونيفيل: ليس بعيدا، كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "أكس": لتوضيح الأمور: أسقطت مسيرة درون تابعة لجيش الدفاع أمس في منطقة كفركلا في جنوب لبنان خلال نشاط روتيني لجمع المعلومات والاستطلاع حيث تبين من التحقيق الاولي ان قوات اليونيفيل التي تواجدت بالقرب من المكان أطلقت النار بشكل متعمد نحو الدرون وذلك رغم عدم تشكيله أي تهديد عليها. بعد إسقاط الدرون ألقت قوات جيش الدفاع قنبلة يدوية على المنطقة التي شهدت إسقاط الدرون. نؤكد انه لم يتم إطلاق النار صوب قوات اليونيفيل حيث ستتم مواصلة فحص الحادث عبر قنوات الارتباط العسكرية.

الزيارة قائمة: ويبدو ان الاجواء الامنية لم تؤثر على قرار البابا زيارة لبنان حتى الساعة، حيث أعلن مكتب الصحافة التابع للكرسي الرسولي عند الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم بتوقيت روما (الواحدة ظهرا بتوقيت بيروت) البرنامج الرسمي للزيارة الرسولية التي سيقوم بها الحبر الأعظم البابا لاون الرابع عشر الى لبنان بين 30 تشرين الثاني و2 كانون الأول 2025، لمدة ثلاثة ايام، آتيا من تركيا، بعد المشاركة في إحتفالات الذكرى 1700 سنة لإنعقاد مجمع نيقية المسكوني.

مقاطعة واسعة: انتخابيا، الكباش على أشده. فقد أكد نواب القوات اللبنانية والكتائب والنواب ميشال معوض وفؤاد مخزومي ونعمت افرام ووضاح الصادق.. مقاطعتهم الجلسة التشريعية غدا والتي تم توزيع جدول اعمالها اليوم، لانها لا تلحظ مشروع القانون الذي يتيح للمغتربين التصويت لـ128 نائبا.

جعجع لبري: وفي السياق،صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، البيان التالي: ليس مفهوماً ولا مقبولاً ما يقوم به الرئيس نبيه بري. فقد أشرف بنفسه على انتخاب رئيسين للجمهورية من دون أي تعديل دستوري، رغم أن انتخابهما كان يستوجب تعديلاً في الدستور. وقد برّر ذلك يومها بأن أكثريةً كبرى، تفوق الأكثرية المطلوبة لتعديل الدستور، أقرت توجهاً معيناً، وبالتالي يُعتبَر هذا التوجّه بمثابة موافقة ضمنية على التعديل. وهذا يعني عملياً أن تلك الأكثرية كانت مع تعديل الدستور طالما أنها انتخبت الرئيسين. فكيف يسمح لنفسه اليوم أن يضرب عرض الحائط باقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي وقّع عليه أكثر من 67 نائباً، أي ما يفوق الأكثرية المطلقة في المجلس النيابي؟وحتى لو سلّمنا جدلاً بالحجج التي يتذرع بها الرئيس بري، انطلاقاً من تمسّكه بالنظام الداخلي للمجلس النيابي، فإن هذه الحجج تسقط من أساسها، لأن النظام الداخلي نفسه خاضع لإرادة الأكثرية المطلقة التي تصوّت عليه وتعدّله.إن ما يقوم به الرئيس بري يشكّل مخالفة صريحة لأحكام الدستور والنظام الداخلي واعتداءً على حقّ الأكثرية النيابية، وهو أمر لم يعد مقبولاً، لأن أكثرية اللبنانيين تتطلّع إلى قيام دولة فعلية، لا يعيق قيامها وجود سلاح خارجها فحسب، بل أيضاً مثلُ هذه الممارسات التي تتجاهل الدستور والقوانين والأصول والأعراف وإرادة الأكثرية النيابية، وتضرب عمل المؤسسات وفي طليعتها المجلس النيابي.من هنا، أدعو جميع النواب، من مختلف الانتماءات السياسية، إلى عدم حضور الجلسة التي دعا إليها الرئيس بري يوم غد تعبيرا عن الاستياء العام من الطريقة التي يدير بها شؤون المجلس. وننتظر منه خطوة إيجابية أولى، ولو يتيمة، توحي بأنه بصدد تغيير نهجه في إدارة مجلس النواب، وتتمثّل هذه الخطوة بوضع اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى إلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب على جدول أعمال جلسة يوم غد، لتكون مناسبة لتصويب المسار، وبتّ اقتراح القانون، والتصويت على سائر القوانين.

الراعي – رجي: في السياق، استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، حيث جرى خلال اللقاء بحث التطورات العامة والأوضاع الراهنة في لبنان، في ظل المخاوف من احتمال تصعيد قد تُقدم عليه إسرائيل. كما تناول البحث موضوع اقتراع اللبنانيين المنتشرين في العالم، والتشديد على ضرورة إدراج مشروع القانون المعجّل الذي أرسلته وزارة الخارجية على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، تمهيداً لإحالته على مجلس النواب. ويهدف هذا المشروع إلى تمكين اللبنانيين المقيمين في الخارج من انتخاب النواب الـ128 وفق دوائر قيدهم، تماشياً مع رغبة الأغلبية منهم.

لا تكافؤ: في المقابل، زار وفد نيابي، ضم نواب من كتلة "الوفاء للمقاومة" وكتلة "التنمية والتحرير" والنائب جهاد الصمد، الرئيس عون. وتحدث باسمهم النائب علي حسن خليل من قصر بعبدا ، وقال "ناقشنا مع رئيس الجمهورية قانون الانتخابات الذي حاز على الاجماع، واعتُبر إنجازاً في حينه، وعبرنا له عن أن هناك شرائح لا يمكن ان تمارس دورها، ما يعطّل أهم مبدأ وهو تكافؤ الفرص". وأضاف "نحن حريصون على إجراء الانتخابات في مواعيدها، ونتمنى على الحكومة أن تلحظ عند نقاش القانون أن هذا الأمر سيؤدي إلى شرخ وطني كبير"، مشدّداً على أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري حريص على المجلس النيابي وسنرى غداً من يعطّل عمل المجلس".

السلاح الفلسطيني: على الصعيد الامني الداخلي، وبينما قتل الشاب إيليو إرنستو أبو حنا مساء السبت برصاص على حاجز فلسطيني في شاتيلا بحجة عدم امتثاله لاوامره، دانت لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني الجريمة الأليمة التي أدت إلى مقتل الشاب. وقالت في بيان "تتابع اللجنة التحقيق الجاري تمهيدًا لمحاسبة المرتكبين، ويهمها التأكيد أن العبرة الأساسية التي يجب استخلاصها من هذه الجريمة هي أن السلاح الذي لا يزال بيد بعض الفصائل والمجموعات المسلحة داخل المخيمات لا يخدم القضية الفلسطينية بشيئ، بل يشكل خطرًا على الاستقرار في لبنان وأمن أهله". وختم البيان "لذلك، تؤكد اللجنة التزامها بمسار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية حصراً، وبسط سلطتها على كامل أراضيها".