المركزية- في خضم قرار دولي كبير يضع دول المنطقة بين حافتَي التسويات بالتفاوض أو الحرب على انواعها وفي ظل زحمة تحديات أمنية تزنّر لبنان، يحفل الأسبوع الجاري بالملفات المفتوحة على قلة من المعالجات اللبنانية، استوجبت حركة مكوكية لموفدين دوليين في اتجاه بيروت، ستُستكمل في الساعات المقبلة، هدفها طرح افكار من شأنها تفادي اي تصعيد اسرائيلي عسكري ضد لبنان وحملت رسائل يفترض ان يتلقفها المسؤولون بوعي وحكمة وتبصر في مقتضيات المرحلة.

وعلى وقع الجولات المكوكية الاميركية والمصرية السياسية والامنية، استكمل الصراع الانتخابي على الحلبة النيابية وانتهت مرحلة اليوم بفوز فريق اقتراع المغتربين لـ128 نائباً على رافضيه علناً او مواربةً، اذ تمكنوا من منع انعقاد الجلسة التشريعية بعدم توفير نصابها في رسالة قوية للرئيس نبيه بري وفريقه السياسي الذي انبرى الى اطلاق مواقف سياسية عالية السقف، ولاقاه نواب من "الثنائي" بزيارة للرئيس نواف سلام حملت المواقف نفسها التي اطلقها من قصر بعبدا امس رفضاً لاقتراع المغتربين للنواب الـ128 .فيما تبقى الانظار مشدودة الى جلسة مجلس الوزراء غداً لتحديد مصير اقتراح "الخارجية" حول اقتراع المغتربين.

اورتاغوس في القصر: في قصر بعبدا، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ظهرا،نائبة الموفد الأميركي الى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس، يرافقها القائم بأعمال السفارة الأميركية في لبنان كيث هاننغان والمستشار السياسي في السفارة ماثيو توتيلو. وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة في البلاد والخطوات الواجب اعتمادها لاعادة الهدوء والاستقرار الى منطقة الجنوب. وفي هذا السياق، أكد الرئيس عون"ضرورة تفعيل عمل لجنة مراقبة وقف الاعمال العدائية "الميكانيزم" ولاسيما لجهة وقف الخروقات والاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على لبنان وتطبيق القرار 1701 في الجنوب لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية الجنوبية". كما شدد الرئيس عون على" ضرورة تمكين المواطنين الجنوبيين من العودة الى منازلهم وترميم المتضرر منها خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء".

عند بري: وكانت الموفدة الأميركية بدأت جولتها في لبنان صباحاً، بلقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي عند العاشرة في عين التينة حيث استقبلها والوفد المرافق في حضور القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت كيث هانيغان والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان. تناول اللقاء عرض الأوضاع العامة والتطورات الميدانية المتصلة بالخروق والإعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان، اضافة الى عمل اللجنة الفنية الخماسية لمراقبة وقف النار (الميكانيزم) وتفعيل دورها".

في السراي: بعد بعبدا وعين التينة، توجهت اورتاغوس الى السراي للقاء رئيس الحكومة نواف سلام.

خياران؟: ووسط تكتم شديد حيث لم تدل الموفدة الاميركية بأي تصريح من أي مقر ولم تلتقط الصور الا في بعبدا، افيد ان عون مرتاح للقائه أورتاغوس وكل ما حُكيَ عن تهويل وتهديد بالحرب تحمله المبعوثة الاميركية غير صحيح، وان أورتاغوس طرحت في لقائها عون توسيع عمل لجنة "الميكانيسم" وأبدت جهوزية الإدارة الأميركية لمساعدة لبنان في طروحاته. كما أفادت مصادر عين التينة ان كلّ ما حُكي عن أنّ أورتاغوس نقلت لبرّي تهديدات أمنيّة وتحدّثت عن حتميّة الحرب "غير صحيح". واشارت معلومات صحافية الى ان أورتاغوس طرحت أمام برّي خيارين الأول هو التفاوض المباشر مع إسرائيل والثاني التفاوض غير المباشر عبر لجنة الميكانيزم وربّما تتوسّع وتضمّ مدنيين وقد يكون هذا هو المخرج الذي يُعمل عليه. كما ان أورتاغوس نقلت لبرّي ما يُشاع عن تهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان وقالت إنّ الإدارة الأميركية لم تتأكد بعد من هذا الموضوع وهي لم تتبنَّ الرواية الإسرائيلية إنّما نقلتها كما هي وأكّدت المخاوف في حال ثبوتها. و أشارت معلومات اخرى الى أنّ أورتاغوس ستلتقي لاحقًا وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد، على أن يتناول اللقاء ملف الجنوب، وخصوصًا أوضاع المراكز الاجتماعية هناك ومدى جاهزيتها للاستجابة لأي تطورات محتملة خلال الأسابيع المقبلة.

تهريب صواريخ: أورتاغوس الآتية من اسرائيل، جالت في بيروت على وقع نقل هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنيّة، قولها إنّ "حزب الله" نجح في تهريب مئات الصواريخ قصيرة المدى من سوريا إلى لبنان خلال الأشهر الأخيرة، كاشفةً عن "إحباط محاولات تهريب شحنات أسلحة بينما وصلت شحنات أخرى إلى مخازن الحزب في لبنان". وأضافت المصادر الأمنيّة أنّ "تل أبيب أبلغت واشنطن بتفاصيل عمليات تهريب السلاح عبر الحدود السورية - اللبنانية". كذلك، أشارت هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مصدر غربي، إلى أنّ "الأجواء في لبنان مشحونة جدًّا، واحتمال اندلاع مواجهة مع إسرائيل مرتفع ولا يمكن منعه كليًّا".

لا مفر: بدورها، تحدثت يسرائيل هيوم عن "تقديرات إسرائيلية رسمية بأن حزب الله يمتلك نحو 10 آلاف صاروخ"، واضافت نقلا عن مسؤولين: إن لم تستطع الحكومة اللبنانية نزع سلاح "حزب الله" فلن يكون هناك مفر من تنفيذ عملية مركزة ومحددة ضد أهداف للحزب.

وفد مصري: في الموازاة، وفيما بدأ الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط جولة على المسؤولين بدءا من بعبدا حيث اعلن انه لمس من الرئيس عون تفاؤلاً بالمستقبل وثقة بأن الأمور في لبنان تسير بالشكل السليم، التقى رئيس الجمهورية ايضا وفداً مصرياً برئاسة مدير الاستخبارات المصرية حسن رشاد ، حيث افيد انه "وضع الرئيس عون في جوّ الجهود التي تم القيام بها في غزة وأبدى استعداد مصر للمساعدة في إرساء الاستقرار في لبنان". وبحسب القصر "تمَّ خلال اللقاء عرض الأوضاع العامَّة في المنطقة عموما، وفي الجنوب خصوصا، إضافة الى الوضع في غزة. وابدى مدير المخابرات رشاد استعداد بلاده للمساعدة في تثبيت الاستقرار في الجنوب وانهاء الوضع الأمني المضطرب فيه. كما جدد التأكيد على دعم مصر للبنان. وحمّل الرئيس عون رشاد تحياته الى الرئيس السيسي، شاكرا الدعم الذي تقدمه جمهورية مصر العربية للبنان في المجالات كافة، مرحبا بأي جهد مصري للمساعدة في وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وإعادة الاستقرار الى ربوعه".. وقد زار الوفد ايضا عين التينة وتابع مع الرئيس بري تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة.ويفترض ان يلتقي عون ايضا بعد الظهر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

بن فرحان وبرّاك: وفي اطار المواكبة الدولية للتطورات الميدانية اللبنانية ولتفادي الاسوأ، كان أفيد عن جولة سيقوم بها الموفد السعودي يزيد بن فرحان على القيادات في الساعات المقبلة ، الا انها أرجئت لايام قليلة، بينما يصل المبعوث الاميركي توم براك غدًا مساءً إلى بيروت للقاء الرؤساء الثلاثة وقائد الجيش في محاولة وُصِفت بالحاسمة قبل وصول السفير الأميركي ميشال عيسى مطلع الشهر المقبل لاستكمال الاتصالات والضغوط الأميركية في الملف اللبناني، بحسب ما أفادت مصادر في البيت الأبيض.

لا نصاب: انتخابياً، نجحت الاكثرية النيابية المؤيدة لمنح المغتربين الحق بالتصويت لـ128 نائبا، في تعطيل نصاب جلسة التشريع اليوم. المجلس لم يلتئم في جلسة كان يفترض ان تستكمل الجلسة السابقة، لعدم اكتمال النصاب، وقد رفعها الرئيس نبيه بري إلى موعد لم يحدد. وكان حضر الى ساحة النجمة 63 نائبا ودخلوا القاعة، فيما قاطع نواب كتل "الجمهورية القوية "و"الكتائب" و"تحالف التغيير" و"الاعتدال الوطني" وعدد من النواب.

بو صعب: وقال نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب بعد رفع الجلسة : "لو كانت هناك نية باجراء الجلسة اليوم كانت حصلت وبداية حل الأزمة هو عدم انعقاد الجلسة اليوم. وهذا القرار يعزز ان الجميع يعودون ويبحثون عن قاسم مشترك، لان ما حصل اليوم ليس بعيدا عن ما يمكن ان يحصل في الحكومة غداً وما سيحصل في الحكومة غدا ستكون نتيجته بناء لما حصل اليوم، وبالتالي بدأنا نرى كيف سنجد حلولا وليس أزمات اضافية لان الشعب اللبناني يريد ان ينظر إلى النواب والحكومة والعهد بشكل عام انه إلى اين ستأخذونا، الى أزمات من دون حلول او سنصل إلى تفاهم ". وجدد بو صعب القول:"ان موضوع قانون الانتخابات وهو موضوع الخلاف اليوم، لكي يحل يحتاج إلى التشريع وموقفي واضح أنا مع الـ 128 نائبا ينتخبون في لبنان والاغتراب ولكي اصل إلى هذه النتيجة علينا ان نتحاور ونشرّع. هناك لجنة تدرس ومازالت موجودة، وهناك فريق سياسي قال انه يريد ان يعلّق مشاركته وفي اللجنة او في الهيئة العامة . نحن مجبورون ان نجد حلاً وأؤكد الافضل ألا يكون هناك تشريع في غياب شريحة واسعة كبيرة من اللبنانيين .اما ما يتعلق بمجلس الوزراء غدا ان شاء الله يكون هناك خطوة من قبلهم لتخفف هذا التشنج الموجود. علينا ان نجد طريقة لننفس الاحتقان ونحكي مع بعضنا البعض".

رسالة لرئيس الحكومة: من جانبه، وعشية جلسة لمجلس الوزراء غدا يتصدر جدول اعمالها مشروع قانون وزير الخارجية للتخلي عن الست نواب والسماح للانتشار بالتصويت لـ128 نائبا، توجه نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان، بعد رفع الجلسة في ساحة النجمة الى رئيس الحكومة نواف سلام قائلاً "قُم بما يجب في جلسة الغد الأربعاء لأنّ وضع المجلس النيابي واضح وعليك أن تكون إلى جانب الأكثرية لأنّ لولاها لما كنت رئيساً للحكومة"، مشيرًا إلى أن "أملنا كبير في موقف الحكومة غداً". وطالب "الوزراء بأن يقوموا بواجباتهم ولا ينسوا أننا أعطيناهم الثقة لكي يقوموا بواجباتهم ونحن لا نقاطع التشريع وسنحضر جلسة الموازنة". وأوضح أن "لا خلاف إطلاقاً بين رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ولكن الخلاف هو بين نهجين"، مؤكدًا أن "القوات" ملتزمة بالنظام وضدّ تجاوز القوانين والدستور وليحكم المجلس النيابي في هيئته العامة". وقال عدوان " لم نحضر اليوم من أجل أن نصحّح مسار العمل في المجلس النيابي وهذا يختلف عن مبدأ مقاطعة الجلسات". وأسف لأن "بعض النواب لا يريدون ممارسة جديدة وما زالوا يتصرّفون وفق الطريقة القديمة ومشكلتكم ستكون مع الناخبين وليست معنا لأنّكم تريدون الإبقاء على الماضي أمّا نحن فنريد المستقبل". وأشار إلى "أننا قرّرنا طي صفحة من الممارسة البرلمانية ونفتح صفحة جديدة فنحن لا ولن نقاطع التشريع بل نريد تصحيح مسار التعاطي بالقوانين والأنظمة".

الثنائي عند سلام: ليس بعيدا، وفي وقت تحدثت مصادر عين التينة عن "لقاء طويل بين بري وسلام سادته أجواء إيجابية مع استبعاد ان تصل الأمور الى التصويت في جلسة مجلس الوزراء غدا"، استقبل الرئيس سلام اليوم في السراي وفدا نيابيا ضم نواب من كتلة الوفاء للمقاومة، وكتلة التنمية والتحرير، والنائب جهاد الصمد وتحدث باسمهم النائب علي حسن خليل الذي قال "بحثنا في مشروع قانون لتعديل قانون الانتخابات النافذ، وأكدنا ما نقلنا لفخامة الرئيس بالأمس، بأن هناك قانونا نافذا وعلى الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية له، واجراء الانتخابات في وقتها المحدد، هذا الأمر الأساسي الذي ركزنا عليه، أي أن لا يكون هناك أي صيغ تؤجل أو تعطل اجراء الانتخابات في مواعيدها، أو صيغ تزيد الانقسام الحاصل في البلد وتتجاوز الحاجة الى مناخ من التوافق حول إقرار قانون الانتخابات. ونقلنا لدولة الرئيس أيضا هواجسنا المتعلقة بمخاطر إقرار التعديل على القانون الحالي نتيجة غياب مبدأ تكافؤ الفرص وحرية الناخب في التعبير عن رأيه. تمنينا على دولته أن يكون بموقع الحريص على عدم تعميق الانقسام وإيجاد المخرج اللازم للانطلاق بالخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات في مواعيدها وفق القانون النافذ الذي يحدد انشاء الدائرة 16 التي تمثل الاغتراب اللبناني. ونحن حريصون كل الحرص أن يشارك الاغتراب وان يلعب دوره في هذا المجال."

تسليم فلسطينيين: من جهة اخرى وبعد الجريمة التي اودت بحياة الشاب ايليو ابو حنا ، افادت مصادر فلسطينية اليوم ان الامن الوطني الفلسطيني سلم مخابرات الجيش ٦ اشخاص للتحقيق معهم في القضية.