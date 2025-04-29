إعترض عدد من أهالي بنت جبيل على دخول قوة من "اليونفيل" إلى البلدة بدون مؤازرة من الجيش اللبناني.

وشدد أحد أبناء البلدة في فيديو متداول عبر وسائل التواصل الإجتماعي، على أنّه لا يمكن دخول البلدة من دون وجود الجيش اللبناني.

فيديو: https://www.aljadeed.tv/news/%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/530779/%D8%A5%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88