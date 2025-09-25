أعلنت الشرطة السري لانكية أنّ سبعة رهبان بوذيين، بينهم ثلاثة أجانب، لقوا مصرعهم ليل الأربعاء-الخميس في حادث تلفريك وقع في وسط البلاد.

وأوضحت الشرطة أنّ الرهبان كانوا في طريقهم إلى دير "نا أويانا" في وسط البلاد حين انقطع كابل التلفريك وسقطت العربة التي كانوا على متنها.

وقال مسؤول في الشرطة لوكالة "فرانس برس" "كان هناك 13 راهباً في المقصورة. نجا اثنان منهم بإصابات طفيفة، لكنّ أربعة آخرين أصيبوا بجروح خطرة وحالتهم حرجة"، بينما لقي السبعة الآخرون مصرعهم.

وأوضح المسؤول أنّ في عداد القتلى ثلاثة رهبان أجانب أحدهم من الهند والآخران من روسيا ورومانيا.

ويقع دير "نا أويانا" على بُعد حوالي 130 كيلومتراً شمال شرق كولومبو، العاصمة الاقتصادية للجزيرة.