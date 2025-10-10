خلف انفجار “مدمر” في إحدى منشآت تصنيع المتفجرات بولاية تينيسي الأميركية، الجمعة، عددا من القتلى والمفقودين.

وقال كريس ديفيس، قائد شرطة مقاطعة همفريز، خلال مؤتمر صحفي، إن الانفجار وقع الساعة 12:45 بتوقيت غرينتش، في شركة “أكيوريت إنرجيتيك سيستمز إن مكيوان” على بعد 80 كيلومترا تقريبا غربي مدينة ناشفيل.

وأضاف: “لدينا حاليا عدد من الأشخاص في عداد المفقودين.. وبعضهم في عداد الموتى”.

وأكدت وكالة إدارة الطوارئ في تينيسي وقوع إصابات، لكنها لم تكشف عن أرقام لأن وزارة الصحة لم تؤكدها بعد.

