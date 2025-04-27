أعلنت إيران، اليوم الأحد، الحداد العام على ضحايا انفجار ميناء رجائي، قرب مدينة بندر عباس، الذين ارتفع عددهم إلى 28 قتيلا، وما يقرب من ألف جريح.

وزار الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الأحد، موقع الانفجار في جنوب البلاد، حسبما أفاد الإعلام الرسمي.

وفي الموقع، قدم بزشكيان التعازي لعائلات الضحايا، وتمنى الشفاء العاجل لمئات المصابين.

وقال: "جئنا لنرى عن قرب ما إذا كان هناك عمل أو مسألة يمكن متابعتها ومناقشتها مع الحكومة، وسنبذل كل الجهود لرعاية أسر الضحايا الذين فقدوا أرواحهم".

وارتفع عدد ضحايا الانفجار في ميناء "رجائي" بمدينة بندر عباس جنوب إيران إلى 28 قتيلاً، وحوالي 1000 مصاب، حسبما أعلن التلفزيون الرسمي، اليوم الأحد.

وأوضح مراسل التلفزيون الرسمي في المكان: "تمت السيطرة على الحريق لكن لم يخمد بعد"، فيما يتصاعد دخان كثيف أسود من ورائه.

ومن جانبها، أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، في رسالة نشرتها على منصة "إكس" أن جزءاً كبيراً من الحريق تم السيطرة عليه، وأن الجهود مستمرة للسيطرة على الـ 20% المتبقية.

وأضافت مهاجراني: "تحدثت مع وزير الطرق ورئيس جمعية الهلال الأحمر ومعاون وزارة الصحة للعلاج؛ الوضع تحت السيطرة، وتم السيطرة على جزء كبير من الحريق، والجهود مستمرة للسيطرة على الـ 20% المتبقية".

وشهد ميناء "رجائي" بمدينة بندر عباس الساحلية جنوب إيران، أمس السبت، انفجارا هائلا وشعر السكان في المنطقة المحيطة بهزة أرضية.

وأكدت وكالة فارس الإيرانية أن النيران امتدت لحاويات، وسط توقعات بحدوث انفجارات جديدة.

الوضع متأزم

كما أضافت مصادر "العربية/الحدث"، بأن الوضع في ميناء رجائي يزداد تأزماً مع تتابع انفجارات الحاويات في الأرصفة.

وأكدت أن رقعة الحريق توسعت بينما تواجه فرق الإطفاء صعوبة كبيرة في الوصول إلى مواقع النار.

وسارعت فرق الإنقاذ والإسعاف الإيرانية إلى المكان لمباشرة المئات من الجرحى وإحصاء أعداد القتلى في الساعات الأولى القليلة التي أعقبت الحادثة.

كما وجّه النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف بإجراء تحقيق شامل في الانفجار.

وكشف مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة هرمزكان الإيرانية مهرداد حسن زاده أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب الانفجار كان عددا من الحاويات المخزنة في ميناء "رجائي"، مضيفا: "تجري حاليا عمليات إخلاء مكان الحادث ونقل المصابين".

وبدوره، تأمل وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، في السيطرة على حريق ميناء رجائي خلال الساعات المقبلة، مؤكداً إغلاق كل المدارس في منطقة الانفجار بمدينة بندر عباس.

"ميناء رجائي"

وميناء رجائي، يشكل أحد جزأين من ميناء بندر عباس الأهم في البلاد، والذي يقع في محافظة هرمزكان الجنوبية، على الشواطئ الشمالية لمضيق هرمز.

فيما تبلغ مساحته حوالي 2400 هكتار، ويتمتع بطاقة استيعابية تصل إلى 70 مليون طن من البضائع سنويًا.

كما يتألف الميناء من 23 رصيفاً بعمق 15 متراً، ومسؤول عن 85% من إجمالي عمليات التحميل والتفريغ التي تتم في المواني الإيرانية.

المصدر: العربية