أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في الهرمل بأن الأخبار التي يتناقلها بعض المواقع الإخبارية عن انفجار أجهزة "راوتر" داخل منازل في مدينة الهرمل غير صحيحة، والصحيح أن جهاز "راوتر" واحد احترق نتيجة احتكاك كهربائي في أحد المنازل، ولم يسفر عن أي خسائر.

أفادت "النهار" أنه سجل وقوع انفجار في الهرمل طاول عدداً من ماكينات الراوتر الموصولة بكاميرات مراقبة، وهناك أكثر من 10 إصابات.

يذكر أن العديد من الرسائل وصلت امس الى هواتف اللبنانيين تحذر من انفجارات مماثلة على نسق تفجيرات البيجر التي أصابت كوادر حزب الله اللبناني.