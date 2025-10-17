رالف يزبك وهبة

المركزية- ساعات وينطلق موسم جديد من بطولة لبنان بكرة السلة، ومن المتوقع أن يكون موسماً استثنائياً وصعباً على جميع الأندية.

ويشارك في المنافسة 11 نادياً بعد انسحاب نادي المتحد طرابلس الذي يدعمه الوزير السابق محمد الصفدي من سلسلة الترفيع والتنزيل التي كان سيخوضها امام حراجل، وقد فضّل المتحد بالتالي البقاء في الدرجة الثانية.

ووزّع الإتحاد اللبناني لكرة السلة جدول المباريات ضمن الجولة الاولى حيث ستكون على الشكل التالي: مساء السبت، سيواجه الانطونية بعبدا نادي الماريست الشانفيل على أرض جامعة الأنطونية في بعبدا عند الساعة 9h45 مباشرة على شاشة MTV.

أما يوم الأحد، فيواجه نادي NSA نادي بيروت فيرست كلوب عند الساعة 4h45 على ملعب فؤاد شهاب في جونية، وستكون المباراة منقولة على صفحة MTV عبر فايسبوك، فيما يواجه بطل لبنان الموسم الماضي الرياضي نادي حراجل نهار الاثنين في المنارة عند الساعة 4h45 مباشرة عبر MTV. وستقام مباراة ثانية مساء الاثنين عند الساعة 9h00 ستجمع هومنتمن وهوبس في مزهر، وستكون منقولة مباشرة على فايسبوك.

اما ختام الجولة الاولى، فسيكون يوم الثلاثاء في لقاء الحكمة والوافد الجديد الى دور الأضواء نادي البترون عند الساعة 4h45 في ملعب غزير مباشرة عبر MTV.