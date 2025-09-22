انطلق في هذه الاثناء ، مؤتمر دولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتحقيق حل الدولتين ،برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، وبمشاركة رؤساء دول وحكومات، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك .

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، اعتراف بلاده بدولة فلسطين.

وأكد ماكرون من على منبر الأمم المتحدة، أن "وقت السلام قد حان".

وقال: "يجب أن نمهد الطريق للسلام. تعلن فرنسا اليوم (الإثنين) اعترافها بدولة فلسطينية".

وقال الرئيس الفرنسي في مستهل خطابه بمؤتمر حل الدولتين في نيويورك: "نحن هنا لأن الوقت حان. حان الوقت للإفراج عن 48 رهينة تحتجزهم حماس. حان الوقت لوقف الحرب والقصف في غزة والمجازر. حان الوقت لأن الوضع ملح في كل مكان".

وأضاف: "البعض سيقولون إن الاوان فات وآخرون سيقولون إن الوقت مبكر جدا، لكن لم يعد في إمكاننا الانتظار".

وبذلك تنضم فرنسا بذلك إلى حلفاء غربيين مثل بريطانيا وكندا، اللتين اتخذتا الخطوة التاريخية نفسها الأحد.