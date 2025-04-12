كشف وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، أنه عرض مواقف طهران على نظيره العماني لينقلها إلى الجانب الأميركي.

وقال: "هدفنا التوصل إلى اتفاق مشرّف ومنصف من موقع متكافئ"، مضيفًا أنه "في حال دخل الفريق المقابل بروحية مماثلة فثمة فرصة للتوصل إلى تفاهم أولي يمكن أن يفتح الطريق أمام مسار تفاوضي شامل".

جاء ذلك بعيد وصول وزير الخارجية الإيراني إلى مسقط، للمشاركة في المفاوضات غير المباشرة مع الوفد الأميركي.

وكان مستشار عراقجي قال إنه من غير المرجح الوصول لنتيجة في المفاوضات مع واشنطن في هذه المرحلة، مضيفًا أنه سواء فشلت مفاوضات مسقط أو وصلت إلى نتيجة فإن "المنتصر سيكون الشعب والنظام الإيراني".