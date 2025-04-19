Apr 19, 2025 4:51 PMClock
اقليميات
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إيران وأميركا.. انتهاء الجولة الثانية من محادثات النووي ...كانت "بناءة"

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، السبت، اختتام الجولة الثانية من المحادثات النووية الإيرانية الأميركية، التي عقدت في روما. وأفاد بأن الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن ستُعقد خلال أيام قليلة.

ووفق التلفزيون الإيراني فإن أجواء المحادثات الإيرانية الأميركية في روما كانت "بنّاءة".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والموفد الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف باشرا المحادثات بشأن ملف إيران النووي الذي يثير التوتر بين طهران وبلدان غربية، في عُمان يوم 12 نيسان.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المحادثات ستناقش جدولا زمنيا للمفاوضات وربما إطارا عاما لاتفاق جديد.

 

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