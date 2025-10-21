المركزية - انطلق صباح اليوم التقييم التشخيصي الوطني الموحد، لصفوف التاسع أساسي والأول ثانوي والثالث ثانوي, في تسمعئة وخمسين مدرسة وثانوية تضم 66 الف تلميذا على كامل الأراضي اللبنانية.

وأشار بيان صادر عن وزارة التربية الى ان "التقييم الوطني الموحد الذي تستكمله وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء اليوم، كان انطلق في شهر حزيران الماضي لصفوف الحلقتين الأولى والثانية في التعليم الأساسي .

التقييم الوطني الموحد هدف ويهدف، إلى تحديد نقاط القوة والضعف لدى كل تلميذ ,وتشخيص مستوى الكفايات، وتحديد الثغر التعليمية، والفاقد التعليمي لدى تلامذة هذه الصفوف، ولوضع استراتيجيات دعم ملائمة تعزز اتقان الكفايات الأساسية.

كما سيسهم التقييم الوطني في تطوير برامج الدعم، واعتماد نتائج مبنية على البيانات، بهدف تأهيل المتعلمين للنجاح في الإمتحانات الرسمية، والإنتقال إلى المرحلة الجامعية، والإستعداد للحياة المهنية.

وكما في التقييم السابق، فإن نتائج هذا التقييم، لن تؤثر في علامات التلامذة، ولن تدرج في السجلات الأكاديمية لهم، وإنما ستستخدم حصرا لأغراض التخطيط العلمي، والتطوير التربوي وتحسين العملية التربوية، ومعالجة الفاقد التعليمي.

يشمل التقييم الوطني كل المواد التعليمية، على مدى ثلاثة أيام إعتبارا من 21/10 /2025 لغاية 23-10-2025 للصفين التاسع اساسي والأول الثانوي .ولمدة أربعة ايام 21/22/23 و27/10/2025 للصف الثالث ثانوي.

يستند التقييم الوطني، إلى المعايير التعليمية والمنهج اللبناني، ما يعزز صدقيته ويجعله أداة تطوير حقيقية.

إن وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، ومنذ اليوم الأول لتوليها مهامها وضعت نصب عينيها دعم وتطوير المدرسة الرسمية وتعزيز مستوى تلامذتها الذين يثبتون يوميا انهم يستحقون الأفضل".