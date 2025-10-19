رالف يزبك وهبة

المركزية- افتتحت الجولة الأولى من بطولة لبنان لكرة السلة في لقاء جمع نادي الأنطونية على ارضه مع نادي المريميين الشانيفل.

وخطف نادي المريميين الشانفيل فوزاً على نادي الانطونية خارج أرضه في مباراة صعبة إنتهت لمصلحة الفريق المتني بنتيجة 95-98.

وحاول فريق الانطونية العودة الى المباراة من خلال تقليص الفارق، حيث كاد أن يعادل النتيجة قبل دقائق من نهاية المباراة، وأن يفرض شوطاً اضافياً، الا انه لم يتمكن من ذلك بسبب صلابة دفاع فريق المريميين.

وبعد المباراة، قال كابتن فريق الشانفيل جيمي سالم ان البداية كانت رائعة وان الفريق بحاجة الى بعض التحسين. وبالنسبة الى المواجهة مع بيروت في الجولة المقبلة، قال سالم ان الشانفيل سيتحضر بشكل كبير لهذا اللقاء المهم، لان فريق بيروت ليس فريقاً سهلاً على الرغم من انه لا يملك لاعبي خبرة، الا ان اجانبه اصحاب كفاءة عالية.

وسيقام اليوم لقاءان، الاول عند الساعة 4h45 بين بيروت وNSA على ملعب بيروت، وآخر مساء عند الساعة 9h00 بين فريق المركزية على أرضه وفريق الأنترانيك.