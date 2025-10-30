المركزية – تنعقد جمعيتا المحامين في بيروت وطرابلس يوم الاحد في 2/11/2025 للدورة الاولى لانتخاب أعضاء ونقيب.

وحتى هذه اللحظة، يتنافس في طرابلس خمسة مرشحين، ثلاثة منهم على مركز النقيب وهم: شوقي ساسين ومروان ضاهر وايلي ضاهر، واثنان على العضوية: نبهان حداد وزاهر مطرجي.

مصادر مطلعة تؤكد لـ"المركزية" ان من الواضح ان الجمعية لن يكتمل نصابها في الدورة الاولى، وستتأجل الى دورة ثانية في 9/11/2025 بمن حضر من المحامين الذين سدّدوا اشتراكاتهم السنوية والبالغ عددهم تقريبًا 1500 محامٍ، وقد لا يحضر منهم سوى 1200 محامٍ على ما درجت العادة في الدورات السابقة.

ومن العُرف، ان يُنتَخَب في طرابلس نقيب مسيحي لهذه المرة، وعضو من الطائفة السنّية، إلا أنه يُخشى في حال بقاء المرشحين على مركز النقيب في التنافس، ان يكون من المتعذّر فوز أحد المرشحين السنّيين، وعلمت "المركزية" من بعض المصادر، أن الفوز سيكون من نصيب اثنين من المرشحين الثلاثة لمركز النقيب.

كما ان اتجاهات الانتخابات أسفرت عن تحالف بين تيار المستقبل والمردة على دعم المرشح مروان ضاهر، فيما التيار الوطني الحر لم يتمكن من اتخاذ قرار بدعمه، اما القوات اللبنانية فتدعم المرشح ايلي ضاهر وأغلبية النقباء السابقين يؤيدون المرشح شوقي ساسين.

وعلمت "المركزية" ان محاولات توافق تجري بين المرشحين شوقي ساسين وايلي ضاهر لانسحاب أحدهما للآخر، وفي حال نجاح هذا التوافق، ستصبح الانتخابات محصورة بين المرشح مروان ضاهر وأحد هذين الاثنين، مما يجعل التنافس بينهما جديا ولا يمكن التكهن بنتائجه. أما في حال بقاء الثلاثة على تنافسهم، فالارجحية ستكون في مصلحة المحامي المرشح مروان ضاهر الذي هو الآخر يحظى بتأييد من النقيب الحالي سامي الحسن وبعض النقباء السابقين.

أما بالنسبة للدورة الاولى في بيروت، فمن المرجح ألا يكتمل نصابها وتؤجل الى 16/11/2025 حيث تنعقد بمن حضر من بين 7750 محاميًا ممن يحق لهم الاشتراك في الجمعية العامة، ومن المحتمل أن يحضر منهم ما يقارب 4000 محامٍ.

وفي نقابة بيروت، التنافس على العضوية بين 22 مرشحًا من بينهم 4 مرشحين على مركز النقيب هم عماد مرتينوس والياس بازرلي ووجيه مسعد وبيار حنا.

ومن التحالفات المعلنة، بحسب المصادر، تأييد حزب القوات اللبنانية للمرشح عماد مرتينوس، وحزب الكتائب اللبنانية للمرشح الياس بازرلي، فيما المرشحان وجيه مسعد وبيار حنا لا يحظيان حتى الساعة بدعم أي حزب واتكالهما هو على المحامين المستقلين، مع أن أيًا من هؤلاء المرشحين ليس حزبيًا ولا يحوز على بطاقة حزبية وليس له أي موقع حزبي في أي حزب أو تيار أقله في العلن، أو بما هو معروف في اوساط المحامين.

أما بالنسبة لباقي المرشحين على العضوية، فإن التحالفات بينهم وبين الاحزاب غير واضحة حتى الساعة، باستثناء تأييد حزب القوات اللبنانية للمرشح ايلي الحشّاش، وتأييد حزب الكتائب اللبنانية للمرشح موريس الجميّل، وتأييد التيار الوطني الحرّ للمرشح وسيم أبو طايع، وتأييد المرشحة سعاد شعيب من الثنائي الشيعي.

ومن متابعة نشاطات هؤلاء المرشحين على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، يتبيّن ان هناك تحالفًا بين المرشح على مركز النقيب الياس بازرلي والمرشحين موريس الجميّل ووسيم أبو طايع ونديم حماده وفي بعض اللقطات المرشحة مايا شهاب مما يفيد عن تحالف حزبي بين الكتائب والتيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي.

وعلى المقلب الثاني، يبقى حزب القوات داعمًا للمرشحين عماد مرتينوس وايلي الحشّاش والمفاوضات ما تزال قائمة بينه وبين تيار المستقبل الداعم للمرشح توفيق النويري، فيما باقي المرشحين يعملون مستقلين كجورج يزبك ومروان جبر ووسام عيد ومهى زلاقط وهادي فرنسيس وهادي سلّوم ومحمد شريم. أما المرشحة سعاد شعيب المدعومة من الثنائي الشيعي فلم يُعرَف بعد ما إذا كانت ستنضمّ إلى أحد هذين المحورين السياسيين، مع احتمال ان تكون ضمن تحالف حزب الكتائب بسبب الخلافات السياسية القائمة بين حركة أمل وحزب القوات ما يحول دون التحالف بينهما، إلا في حال حصول مفاجأة.

إذا كان الغموض يلفّ انتخابات العضوية في نقابة بيروت، فإن انتخابات لجنة الصندوق التقاعدي فيها، والتي يتنافس عليها 8 مرشحين على 5 مراكز هي أوضح، ومحصورة بين سعيد علامه وسعيد نصرالدين وميلاد حكيّم وميشال حدّاد وفؤاد مطر وبشاره عماطوري وعلي فواز وندى بكار المرشحة الوحيدة لعضوية هذه اللجنة.

وبانتظار ما سوف تسفر عنه الجمعية العامة لكل من النقابتين في 2/11/2025 وما ستحمله الايام الفاصلة بين الدورة الاولى والدورة الثانية، سيكون لكل حادث حديث، تختم المصادر.