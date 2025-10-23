المركزية – تنعقد الجمعية العامة للمحامين في طرابلس للدورة الاولى في 2/11/2025 لانتخاب نقيب من بين ثلاثة مرشحين هم: مروان ضاهر وايلي ضاهر وشوقي ساسين، وتُسفِر عن انتخاب أحدهم، إلا في حال عدم اكتمال نصابها فتؤجل الى 9/11/2025، ما يعني ان الانتخابات في نقابة طرابلس ستُجرى قبل انتخابات النقابة في بيروت. وهذا ما سيكون له التأثير على التحالفات في انتخابات نقابة بيروت.

تقول مصادر معنية بالملف لـ"المركزية" : "إذا كان الغموض ما زال يلفّ انتخابات العضوية في نقابة بيروت، وفيها يتنافس 22 مرشحًا من بينهم أربعة محاميات مرشحات على 8 مراكز، هنّ: سعاد شعيب ،مهى زلاقط ،سهى بلوط ومايا شهاب، فإن انتخابات لجنة صندوق التقاعد في بيروت يتنافس فيها 8 مرشحين على خمسة مقاعد، وهم: ميلاد حكيّم ، ندى بكار ، سعيد نصرالدين ، سعيد علامه ، بشارة العماطوري ،ميشال حداد، فؤاد مطر وعلي فواز.

وتضيف المصادر بأن اللافت في انتخابات لجنة صندوق التقاعد في بيروت أن من بين المرشحين الثمانية، مرشحة واحدة هي المحامية ندى بكّار، وقد سار العُرف على تمثيل المحاميات في هذه اللجنة، مما يساعد المرشحة بكار على المنافسة الجدية، وهي المرشحة المستقلة المدعومة من المحامين والمحاميات المستقلين، خاصة في ظل إحجام الأحزاب عن ترشيح أي مرشح حزبي على هذه اللجنة، مع العلم ان للجنة صندوق التقاعد أهمية بالغة قد توازي أهمية العضوية في مجلس النقابة.

فهل يُبقي المحامون والمحاميات على العرف بانتخاب مرشحة على أحد المراكز الخمسة من لجنة صندوق التقاعد؟

سؤال يبقى مطروحًا بالرغم من وضوح الصورة بعض الشيء في ما يعود لانتخابات لجنة التقاعد في نقابة المحامين في بيروت، بعكس الصورة الغامضة التي ما زالت قائمة حتى الساعة في ما يعود لانتخابات عضوية مجلس النقابة والنقيب، إن في نقابة طرابلس أو في نقابة بيروت، تختم المصادر.