المركزية- صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"حصلت في الآونة الأخيرة عمليّات سلب وانتحال صفة أمنيّة عدة، من قِبَل شخص مجهول الهويّة، طالت عددًا من سائقي سيّارات الأجرة في منطقة البقاع الأوسط.

نتيجةً للتّحريّات والاستقصاءات التي قامت بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي، اشتبهت مفرزة زحلة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة بشخصٍ يُدعى: م. ش. (مواليد عام 1980، لبناني)

بعد رصدٍ ومراقبة، أوقفته قوّة من المفرزة المذكورة في بلدة الفاعور – قضاء زحلة، بالجرم المشهود، وذلك بعدما استقلّ سيّارة أجرة منتحلًا صفة أمنيّة ومحاولًا سلب سائقها.

بالتّحقيق معه، اعترف بقيامه بعدّة عمليّات سلب عن طريق انتحال صفة أمنيّة فاقت الخمس عشرة عمليّة. كما تبيّن وجود خلاصة حكم بحقّه.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله، الحضور إلى المفرزة المذكورة، الكائنة في مبنى قصر عدل زحلة، أو الاتّصال على الرقم 806523-08 لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".