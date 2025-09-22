اعتقلت السلطات الإسرائيلية رجلا في الأربعينات من عمره ذا سجل جنائي حافل، بشبهة انتحال صفة موظف من جهاز الأمن العام الشاباك باستخدام بطاقة مزورة.

وتمكن المشتبه به من التسلل إلى مناطق مصنفة سرية في منطقة مطار بن غوريون.

وذكرت وسائل إعلام أن الرجل ذا سجل جنائي حافل، وقد توجه أيضا إلى مراقبي الحدود واستجوب مسافرين كما لو كان رجل أمن.

وأفادت بأنه وبتفتيش أجرته الشرطة للسيارة التي كان يستخدمها والتي اتضح أنها سيارة أحد أفراد وحدة الطوارئ، عثر على بطاقات هوية مزورة إضافية، ما يثير الشكوك في نيته استخدامها لأغراض احتيالية أخرى.