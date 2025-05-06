التقى قائد القطاع الغربي في "اليونيفيل" العميد نيكولا ماندوليسي رئيس بلدية الضهيرة عبدالله الغريب.

تم اللقاء، بحسب بيان عن المكتب الإعلامي للقطاع الغربي لليونيفيل، "في أجواء ودية وبنّاءة"، وأكد الطرفان التزامهما المشترك رفاهية المجتمع المحلي.

خلال النقاش، أشار رئيس البلدية الى "العلاقة التاريخية التي تربط بين سكان الضهيرة وإيطاليا. كما وصف الأثر الشديد للنزاع الأخير على البلدة، حيث اضطر معظم السكان إلى اللجوء إلى صور، ولن تكون عودتهم قريبة، إذ تم تدمير حوالى 600 وحدة سكنية”، مشيرا الى أن “استئناف الأنشطة الزراعية التقليدية – مثل زراعة التبغ والزيتون والخضروات – لا يزال صعبًا جدًا حاليًا".

وأكد العميد ماندوليسي "دعم اليونيفيل الكامل للسكان المحليين"، مشددًا على "التنسيق القوي والمستمر مع الجيش اللبناني، الذي يواصل تنفيذ عمليات نزع الألغام في المنطقة، وهي شرط أساسي لعودة المدنيين بأمان".

وأوضح أن "قوات حفظ السلام لا تزال على الأرض وتبقى ملتزمة دعم المجتمعات في جنوب لبنان"، وقال: "نواصل حث الجيش الإسرائيلي على الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، إذ أن وجوده شمال الخط الأزرق يشكل انتهاكًا للقرار 1701، وفي الوقت نفسه يبقى تنسيقنا مع الجيش اللبناني قويًا، ونواصل دعمنا للجيش في نشر قواته للمساعدة في استعادة الأمن والاستقرار والعمل مع الحكومة لإعادة بسط سلطة الدولة في الجنوب".

حضر الاجتماع أيضًا قائد سرية الجيش اللبناني المسؤولة عن المنطقة التي تعمل فيها قوات القطاع الغربي والجيش اللبناني جنبًا إلى جنب.

يأتي اللقاء "في إطار تفويض القطاع الغربي المؤسسي بالحفاظ على علاقات دائمة وبنّاءة مع السلطات المحلية، تماشيًا مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701".