المركزية - أعلنت قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان أنها طالبت إسرائيل مرارًا بالانسحاب من النقاط الخمس، مشددة على وجوب التزامها بموجبات القرار الأممي 1701 في لبنان.

القوة الدولية التي اعتبرت أن الاستقرار في جنوب لبنان "هش" نتيجة الغارات الإسرائيلية المتكررة، اوضحت عبر الحدث أنها تقوم بعمل يومي مع الجيش اللبناني في الجنوب، موضحة ان وحدات من الجيش انتشرت في الجنوب لبنان بالتعاون معها.

وأكدت اليونيفيل أن الجيش اللبناني يغطي جنوب لبنان عدا النقاط الخمس، لافتة إلى أنها سجلت آلاف الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان منذ اتفاق 2024.

من جهة أخرى، اعتبرت "اليونيفيل" في تصريح صحافي أن" الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في جنوب لبنان الليلة الماضية تُعد انتهاكاً واضحاً وصريحاً لقرار مجلس الأمن الرقم 1701، وتشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الهش الذي تحقق في تشرين الثاني من العام الماضي. كما أنها تقوّض ثقة المدنيين في إمكانية التوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع".



اضافت:"يستمر جنود حفظ السلام في تقديم الدعم لكلا الطرفين لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701، فيما تواصل اليونيفيل والجيش اللبناني عملهما الميداني اليومي لتعزيز الاستقرار في جنوب لبنان وعلى طول الخط الأزرق. وقد اضطرت وحدات من قوات حفظ السلام في موقعين بمنطقة دير كيفا، بالقرب من برج قلاوية، إلى الانتقال إلى أماكن آمنة نتيجة هذه الاعتداءات، التي عرّضت بشكل خطير حياة الجنود اللبنانيين وعناصر اليونيفيل والمدنيين للخطر".



ختمت:"إننا ندعو جيش الدفاع الإسرائيلي إلى التوقف الفوري عن شن أي غارات إضافية، والتزام الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية. كما نؤكد ضرورة أن تلتزم جميع الأطراف تجنب أي انتهاكات أو خطوات من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد إضافي. ندعو جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل لأحكام قرار مجلس الأمن الرقم 1701 وتفاهم وقف الاعمال العدائية، إذ إن هذه الآليات وُضعت خصيصاً لمعالجة الخلافات وتجنب اللجوء إلى العنف من جانب واحد، ويجب الاستفادة منها الى اقصى الحدود. كما يشكّل استمرار التصعيد تهديداً للتقدم الذي أحرزته الأطراف في جهودها لاستعادة الاستقرار".