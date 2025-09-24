المركزية- اعلنت الناطقة الرسمية بإسم" اليونيفيل كانديس" آرديل ان "مسيّرة إسرائيلية سقطت يوم أمس داخل المقرّ العام لليونيفيل في الناقورة، ولم يُصب أحد بأذى".

ولفتت الى ان "حفظة سلام متخصصين في التخلّص من الذخائر المتفجرة قاموا على الفور بعزل المسيّرة وتأمين محيطها، وتبين أنها لم تكن مسلّحة، بل كانت مزودة بكاميرا"، مشيرة الى أن "الجيش الإسرائيلي أكّد لاحقاً أن المسيّرة تابعة له".

وأضافت "في حين أن قوات حفظ السلام مجهزة وجاهزة لاتخاذ إجراءات ضد أي تهديدات لسلامتها دفاعاً عن النفس، إلا أن هذه المسيّرة سقطت من تلقاء نفسها".

وتابعت "وكما هو الحال مع جميع مسيّرات الجيش الإسرائيلي وغيرها من الطلعات الجوية فوق جنوب لبنان، يُعد هذا انتهاكاً للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية".

ولفتت الى أن "اليونيفيل تأخذ أي تدخّل أو تهديد ضد أفرادها أو منشآتها أو عملياتها على محمل الجد، وستحتج رسمياً على هذا العمل".

وختمت آرديل: على الرغم من هذه التحديات، تعمل قوات حفظ السلام بحيادية وثبات لدعم الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، وهو ما لا تزال الانتهاكات المستمرة تُعرّضه للخطر".