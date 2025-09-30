أعلنت قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان “اليونيفيل” عن دعم الجيش اللبناني في تنفيذ مهامه وإعادة انتشاره في مواقعه جنوب لبنان.

كما أوضحت بمنشور عبر منصة “إكس” أنّ “الشراكة مع الجيش اللبناني تساعده على الاستجابة بفعالية للتحديات والحفاظ على جنوب لبنان أكثر أمانًا”.

وأضافت: “تربط اليونيفيل والجيش اللبناني شراكة قوية وطويلة الأمد. بدءاً من الدوريات المشتركة وإزالة الألغام، وصولًا إلى إعادة فتح الطرق والتدريب معاً”.

كذلك، لفتت إلى “العمل مع الجيش جنباً إلى جنب لبناء المهارات وتعزيز الثقة، والمساعدة في استعادة الاستقرار في المنطقة”.