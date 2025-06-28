كثّف القطاع الغربي في اليونيفيل بقيادة العميد نيكولا ماندوليسي، جهوده المؤسسية من خلال سلسلة لقاءات مع السلطات المحلية في بلديات جنوبية، في إطار الدعم المستمر للجيش اللبناني والحوار مع المجتمع المدني،. وتؤكد هذه اللقاءات مع القادة الرئيسيين (Key Leader Engagement - KLE) الأهمية الاستراتيجية للحوار مع المجتمعات المحلية والدعم المستمر للجيش اللبناني من أجل أمن واستقرار المنطقة.

وبحسب بيان لليونيفيل، التقى الجنرال ماندوليسي مؤخراً رؤساء بلديات العباسية والناقورة وقانا وعيتيت، مجدداً التأكيد على الدور الأساسي للتعاون بين القطاع الغربي لليونيفيل والسلطات المحلية. وقال: "تواصل قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل تواجدها الميداني وانخراطها في المجتمعات المحلية في جنوب لبنان. ونواصل تقديم الدعم الحيوي، بما في ذلك تسهيل المهام الإنسانية وتعزيز المبادرات المدنية التي تقوي الروابط مع السكان".

وخلال هذه اللقاءات، شدد الجنرال ماندوليسي على "أهمية دعم الجيش اللبناني في انتشار القوات والعمليات المشتركة"، قائلاً: "نواصل دعم الجيش اللبناني في جهوده لإعادة الأمن والاستقرار، ونعمل مع الحكومة لإعادة بسط سلطة الدولة في الجنوب".

كما تمت مناقشة مسألة حرية حركة عناصر اليونيفيل على الأرض، والتي تُعتبر أساسية لنجاح المهمة، حيث قال: "حرية الحركة هي شرط أساسي لتنفيذ ولاية اليونيفيل، بما في ذلك القدرة على العمل بشكل مستقل ومحايد، كما نصّ عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701".

وتم التركيز أيضاً على إشراك الأجيال الجديدة في جهود بناء السلام وتعزيز التفاهم المتبادل، حيث أضاف: "من الضروري إشراك الأجيال الشابة، وتعزيز معرفتهم بمهام اليونيفيل في جنوب لبنان، بما يتماشى تماماً مع قرار 1701".

ويستمر العمل الوثيق مع المؤسسات المحلية بجهد جماعي بفضل التزام مختلف الوحدات العاملة تحت قيادة القطاع الغربي. فقد التقى قائد الكتيبة الإيطالية العقيد جياكومو تريكازي رئيس بلدية طير حرفا الجديد، ورئيسي بلديتي المنصوري وعلما الشعب، معززاً الحوار والتعاون مع مجتمعات منطقة مسؤوليته. كما أجرى قائد الكتيبة الماليزية العقيد جوهان إيفندي لقاءً مع رئيس بلدية طير فلسيه. والتقى قائد الكتيبة الكورية العقيد لي هو جون رئيس بلدية العباسية، مواصلاً تعزيز العلاقات المؤسسية الطويلة الأمد.

ومن جهته، التقى قائد الكتيبة الإيرلندية مؤخراً رئيس بلدية عيترون المنتهية ولايته، مؤكداً "استمرارية الدعم بغض النظر عن التغييرات في الإدارات المحلية".

تندرج هذه الأنشطة في إطار ولاية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وتُظهر التزام القطاع الغربي لليونيفيل المستمر في تعزيز الأمن والاستقرار والحوار بين المؤسسات والمجتمعات المدنية والسلطات المحلية.