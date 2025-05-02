أعلنت وزارة السياحة اليونانية اليوم الجمعة أن أثينا وقعت اتفاقاً إطارياً مع طيران ‏الإمارات يتضمن اتفاقية الرمز المشترك مع خطوط إيجة الجوية في الوقت الذي ‏تسعى فيه اليونان إلى جذب المزيد من السائحين على مدى العام.‏

وذكرت الوزارة في بيان أن اتفاقية الرمز المشترك ستوسع وصول المسافرين إلى ‏الوجهات الشهيرة في اليونان، مثل جزر سانتوريني وميكونوس ورودس.‏

وتعتمد اليونان، التي تقع في أقصى جنوب أوروبا، بشكل كبير على إيرادات ‏السياحة التي أصبحت مهددة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وحرائق الغابات ‏والسيول المرتبطة بتغير المناخ.‏

غير أن إيرادات السياحة العام الماضي بلغت 21.5 مليار يورو (24 مليار دولار) ‏متجاوزة رقم عام 2023 القياسي البالغ 20.6 مليار يورو.‏

وتسعى منطقة الخليج أيضا إلى جذب المزيد من السائحين لتنويع موارد اقتصادها ‏بعيدا عن عوائد النفط.‏