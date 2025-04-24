جددت المقاتلات الأميركية اليوم قصف مواقع لجماعة "الحوثيين" اليمنية بسلسلة من الغارات في العاصمة صنعاء ومحافظة مأرب.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في السلطة المحلية في محافظة مأرب قوله :"إن مقاتلات أميركية نفذت 6 غارات على ثكنة للحوثيين في جبل بَراش شرق صنعاء، واستهدفت بثلاث غارات أخرى معسكرا في جبل نقم المجاور له".

وأفاد المصدر بأن "قصفا جويا أميركيا بغارتين استهدف مواقع عسكرية للجماعة في سلسلة جبال البلق جنوب محافظة مأرب".

أضاف :"أن مقاتلات أميركية نفذت غارتين أخريتين على جبل هيلان الاستراتيجي في مديرية صرواح غرب مأرب".

وذكر المصدر أن "الغارات الأميركية على محافظة مأرب، استهدفت مواقع للجماعة على خطوط التماس مع الجيش اليمني في المحافظة الغنية بالنفط والغاز".