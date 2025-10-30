كشفت مصادر لبنانية مطلعة، أن الولايات المتحدة الأميركية قدمت مقترحاً إلى لبنان يقضي بتوسيع صلاحيات لجنة الرقابة الخماسية "الميكانيزم" لتشمل جميع الحدود اللبنانية، بما فيها الحدود السورية، مع إشراك دبلوماسيين ومدنيين إلى جانب العسكريين في عضوية اللجنة.

وأشارت المصادر إلى أن من شأن قبول لبنان بالمقترح الأمريكي تعزيز السيطرة الأمريكية الإسرائيلية على جميع الحدود اللبنانية وليس الحدود الجنوبية فقط كما هو الوضع في الوقت الراهن.

وأكدت المصادر لـ"إرم نيوز"، أن توسيع صلاحيات لجنة المراقبة يهدف إلى مراقبة عمليات تهريب الأسلحة إلى حزب الله، الأمر الذي سيعزز من نفوذ واشنطن كمشرفة رئيسية على "الميكانيزم" ويفتح الباب لتحييد دور اليونيفيل في المراقبة.

وكررت المصادر التأكيد على أن المقترح الأمريكي يهدف إلى تحويل "الميكانيزم" إلى أداة شاملة لضبط الحدود اللبنانية، ونزع سلاح حزب الله، وتفادي الحرب مع إسرائيل، مع تعزيز الدور الأمريكي في لبنان.

وقالت المصادر، إن المقترح الأمريكي جرى نقله عبر المبعوثة الأمريكية مورغان أورتاغوس خلال زيارتها أمس الأول إلى لبنان، بعد لقاءات مكثفة مع الرؤساء الثلاثة عون، سلام وبري، وقائد الجيش.

ولم تتلق المبعوثة الامريكية جواباً على المقترح خلال اللقاءات التي جمعتها مع المسؤولين اللبنانيين الذين طالبوا بضرورة تفعيل عمل لجنة المراقبة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الغارات الجوية والبحرية، وتقديم دعم دولي لتجهيز الجيش اللبناني وإعادة إعمار الجنوب، لتمكينه من الانتشار في جميع مناطق جنوب الليطاني.

وكانت أورتاغوس، وصلت إلى بيروت منتصف الأسبوع الجاري وسط تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، وذلك عقب جولتها في إسرائيل، حيث التقَت مسؤولين عسكريين إسرائيليين، بما في ذلك وزير الدفاع يسرائيل كاتس.

وخلال زيارتها التقَت أورتاغوس برئيس الجمهورية جوزف عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، بالإضافة إلى مسؤولين أمنيين آخرين، وحضرت اجتماعاً لـ"لجنة المراقبة الخماسية" "الميكانيزم"، التي تشرف عليها الولايات المتحدة وتضم ممثلين عن لبنان، إسرائيل، الولايات المتحدة، فرنسا وقوات الأمم المتحدة.

وتتولى لجنة المراقبة الخماسية" مهمة "الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وهو الاتفاق الذي "دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي" 2024، بهدف وقف الأعمال العدائية على الحدود بين البلدين.

يشار إلى أن عمل لجنة "الميكانيزم" متوقف عملياً منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وتركز اجتماعاتها السابقة على تنفيذ التزامات لبنان دون مواجهة الخروقات الإسرائيلية.