أمر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث مئات الجنرالات في الجيش الأميركي بالتجمع فورًا في قاعدة تابعة لسلاح مشاة البحرية في فرجينيا الأسبوع المقبل، ما أثار حالة من الارتباك والقلق بعد إقالة إدارة ترامب للعديد من كبار القادة هذا العام، دون إبداء الأسباب.

وُجه هذا النداء غير المعتاد إلى جميع كبار قادة الجيش تقريبًا حول العالم، وفق ما أكد أكثر من اثني عشر شخصًا مطلعًا على الأمر.

كما صدر التوجيه مع اقتراب إغلاق الحكومة، وبعد أشهر من إعلان فريق هيغسيث في البنتاغون عن خطط لإجراء عملية دمج شاملة للقيادات العسكرية العليا، وغفق ما أفادت صحفة "واشنطن بوست" اليوم الخميس.

فيما أفادت مصادر مطلعة بأن أمر هيغسيث يطال جميع كبار الضباط برتبة عميد وما فوق، أو ما يعادلها في البحرية، ممن يشغلون مناصب قيادية، وعلى كبار مستشاريهم المجندين، الذين يشرفون عادةً على مئات أو آلاف الجنود. علماً أنه يوجد حوالي 800 جنرال وأدميرال منتشرين في أنحاء الولايات المتحدة وعشرات الدول الأخرى الحليفة.

كما أوضحت المصادر أنه من المتوقع أن يحضر الاجتماع كبار القادة العسكريين في مناطق الصراع والمتمركزين في أوروبا والشرق الأوسط، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

في حين لا ينطبق هذا الأمر على كبار الضباط العسكريين الذين يشغلون مناصب إدارية.

من جهته، اكتفى المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، بالتأكيد أن هيغسيث "سيُخاطب كبار قادته العسكريين مطلع الأسبوع المقبل"، لكنه لم يُقدم أي تفاصيل إضافية.

بينما أكد عدة أشخاص مطلعين أن مثل هذا النوع من الاجتماعات نادرة، وقلما تحدث. وقال أحدهم "الناس قلقون للغاية.. ليس لديهم أدنى فكرة عما يعنيه ذلك".

كما أعرب اثنان آخران عن إحباطهما من إلزام العديد من القادة المتمركزين في الخارج بالحضور. وقال أحدهما: "ليس هكذا تدار الأمور". وأضاف "لا يُفترض استدعاء قادة القوات الجوية الأميركية (GOFOs) الذين يقودون كوادرهم والقوة العالمية إلى قاعة خارج العاصمة واشنطن دون إخبارهم بالسبب أو الموضوع أو جدول الأعمال".

في حين تساءل مسؤول أميركي: "هل نُخرج جميع الجنرالات والضباط من المحيط الهادئ الآن؟!.. الأمر كله غريب".