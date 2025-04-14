سجلت أسعار النفط تراجعا، خلال التعاملات الآسيوية اليوم، بفعل مخاوف من أن تضعف الحرب التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة النمو الاقتصادي العالمي وتقوض الطلب على الوقود، بحسب "سكاي نيوز".

بحلول الساعة 0126 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا أو 0.45 بالمئة إلى 64.47 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 27 سنتا أو 0.44 بالمئة إلى 61.23 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة "رويترز".

وفقد الخامان نحو عشرة دولارات للبرميل منذ بداية الشهر مع تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.