تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس عن أعلى مستوى في سبعة أسابيع بلغته خلال الجلسة السابقة، في ظل حالة عدم اليقين بشأن توقعات العرض والطلب.

وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأميركي “غرب تكساس الوسيط” عند 64.78 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.32% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” عند 69.10 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.21% عن سعر التسوية السابق.

وارتفعت عقود الخامين القياسيين أمس الأربعاء بنسبة 2.5% إلى أعلى مستوياتها منذ مطلع آب الماضي، مدفوعة بانخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأسبوعية في الولايات المتحدة.