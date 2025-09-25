Sep 25, 2025 10:11 AMClock
دوليات
  • Plus
  • Minus

النفط يتراجع

تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس عن أعلى مستوى في سبعة أسابيع بلغته خلال الجلسة السابقة، في ظل حالة عدم اليقين بشأن توقعات العرض والطلب.

وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأميركي “غرب تكساس الوسيط” عند 64.78 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.32% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” عند 69.10 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.21% عن سعر التسوية السابق.

وارتفعت عقود الخامين القياسيين أمس الأربعاء بنسبة 2.5% إلى أعلى مستوياتها منذ مطلع آب الماضي، مدفوعة بانخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأسبوعية في الولايات المتحدة.

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o