سجلت أسعار النفط تراجعا حادا إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مما هدّأ المخاوف من اضطراب الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط المنتجة الرئيسية للنفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.08 دولار أو 2.9 بالمئة إلى 69.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفضت في وقت سابق بأكثر من أربعة بالمئة ولامست أدنى مستوى لها منذ 11 حزيران.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.03 دولار أو 3.0 بالمئة إلى 66.48 دولار للبرميل، بعد أن انخفض بستة في المئة إلى أدنى مستوى له منذ 9 يونيو في وقت سابق من الجلسة، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وأعلن ترامب أمس الاثنين أن إسرائيل وإيران وافقتا بشكل كامل على وقف لإطلاق النار. وإذا التزم الطرفان بالتوقيتات المحددة فستنتهي الحرب رسميا بعد 24 ساعة لينتهي صراع استمر 12 يوما.