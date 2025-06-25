أفاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته الأربعاء بأن الولايات المتحدة "ملتزمة تماما" المادة الخامسة الواردة في ميثاق الناتو والقائمة على الدفاع المشترك، بعدما بدا الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشككا فيها.



وقال روته للصحافيين قبيل قمة قادة الحلف: "بالنسبة إلي، هناك وضوح كامل بأن الولايات المتحدة ملتزمة تماما حيال الناتو وملتزمة تماما المادة الخامسة".

وأكد أنه لا يوجد بديل عن زيادة الإنفاق الدفاعي في ضوء التهديد المستمر من روسيا.



وقال: "نظرا لتهديد روسيا طويل الأمد الذي نواجهه، بالإضافة إلى التعزيزات العسكرية الهائلة في الصين، ودعم كوريا الشمالية والصين وإيران للمجهود الحربي الروسي في أوكرانيا، من الضروري جدا أن ننفق المزيد. لذا سيكون هذا على رأس جدول أعمالنا اليوم".