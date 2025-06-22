لفت مسؤول في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لوكالة "رويترز" اليوم الأحد إلى أن الحلف يراقب الوضع عن كثب بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن قوات بلاده قصفت المواقع النووية الرئيسية الثلاثة في إيران.
وعندما سئل عن رد فعل الحلف على القصف الأميركي وأي تأثير محتمل على مهمة الحلف الاستشارية غير القتالية والمعنية ببناء القدرات في العراق المجاور، قال المسؤول "إننا بالطبع نراقب الوضع عن كثب".
وأفادت وسائل إعلام إيرانية الأحد بأن جزءاً من منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم وموقعي أصفهان ونطنز النوويين تعرضاً لهجوم، بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الجيش الأميركي قصفها.
ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن مرتضى حيدري المتحدث باسم إدارة الأزمات في محافظة قم قوله "قبل ساعات قليلة، وبعد تفعيل الدفاعات الجوية في قم وتحديد أهداف معادية، تعرض قسم من موقع فوردو النووي لهجوم بضربات جوية معادية".