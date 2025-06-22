لفت مسؤول في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لوكالة "رويترز" اليوم ‏الأحد إلى أن الحلف يراقب الوضع عن كثب بعدما قال الرئيس الأميركي ‏دونالد ترامب إن قوات بلاده قصفت المواقع النووية الرئيسية الثلاثة في ‏إيران.‏

وعندما سئل عن رد فعل الحلف على القصف الأميركي وأي تأثير ‏محتمل على مهمة الحلف الاستشارية غير القتالية والمعنية ببناء القدرات ‏في العراق المجاور، قال المسؤول "إننا بالطبع نراقب الوضع عن كثب".‏

وأفادت وسائل إعلام إيرانية الأحد بأن جزءاً من منشأة فوردو لتخصيب ‏اليورانيوم وموقعي أصفهان ونطنز النوويين تعرضاً لهجوم، بعد أن ‏أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الجيش الأميركي قصفها.‏



ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن مرتضى حيدري المتحدث باسم إدارة ‏الأزمات في محافظة قم قوله "قبل ساعات قليلة، وبعد تفعيل الدفاعات ‏الجوية في قم وتحديد أهداف معادية، تعرض قسم من موقع فوردو ‏النووي لهجوم بضربات جوية معادية".‏