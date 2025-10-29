علمت "نداء الوطن" أن جولة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس على المسؤولين ركزت على الوضع الأمني المقلق، وأشارت إلى أن استمرار الوضع في لبنان على هذا الشكل غير مفيد وتجب معالجته وهناك رغبة أميركية بالحل، ودعت لبنان إلى الاستفادة من الزخم الأميركي مثلما حدث في غزة ويحصل في سوريا. وشددت على أن خيار الرئيس ترامب هو الذهاب نحو سلام شامل وهذه الفرصة متاحة للبنان ويجب عدم تضييعها، وعلى لبنان الّا يكون خارج مركب السلام.

ونقلت أورتاغوس خشية إسرائيل من تحركات "حزب الله" وإعادة بناء قدراته، وأشارت إلى أن إسرائيل قلقة من هذا الموضوع لأن "الحزب" يخرق وقف إطلاق النار وإذا لم تعالج الدولة مسألة تحركات "الحزب" فهذا يعرض الوضع للاهتزاز، بينما تريد واشنطن استمرار الهدنة.

وأشارت أورتاغوس إلى تفعيل عمل الميكانيزم ودعمها والاستعداد لتفعيل نشاطها وتطويره كما استمرار واشنطن في دعم الجيش اللبناني.

وعن لقاء الرئيس عون وأورتاغوس، أوضحت المصادر أن الجو التصعيدي الذي أثير في الإعلام غير صحيح وتخلل اللقاء عرض للأفكار ولا شيء نهائيٌ، وكان هناك موقف من المسؤولين اللبنانيين، إذ أكد الرئيس عون جهوزية لبنان للمباشرة بمفاوضات غير مباشرة وبرعاية واشنطن، وتحدث عن الخروقات الإسرائيلية واستمرارها باحتلال أراضٍ لبنانية ومنعها الجيش من الوصول إلى الحدود مما يؤخر تطبيق القرار 1701.



"نداء الوطن"