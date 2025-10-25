Oct 25, 2025 8:48 PMClock
الموت يغيّب طليع حمدان كبير شعراء الزجل اللبناني

غيّب الموت، اليوم السبت، كبير شعراء الزجل اللبناني طليع حمدان عن عمر ناهز 81 عاماً.
وحمدان هو من مواليد عام 1944، ويعرف بـ"أبو شادي" ويلقب بشاعر المنبرين، ويعتبر من أحد أبرز شعراء المنبر الزجلي.
 تميّز حمدان بتأديته أغنيات مختلفة عن المغتربين وأخرى للشعب الفلسطيني، كما نظم قصائد غناها فنانون عرب.
وولد طليع حمدان في قرية عين عنوب الواقعة في قضاء عالية في 19 كانون الثاني عام 1944، وكان والده نجيب حمدان يعمل مزارعاً أما والدته فاطيني يحيى فكانت ربّة منزل، وترعرع في كنف عائلة مؤلفة من 11 ولداً.

من أعمال الفنان الراحل "براعم الورد"، "جداول عطر"، "ليل وقمر"، "انطريني أنا جايي"، و "افتتاحيات طليع حمدان".

